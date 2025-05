La Fiscalía de Madrid se querella contra Rocío Monasterio por falsedad documental

La Fiscalía de Madrid ha anunciado la interposición de una querella contra la líder de Vox en la región, Rocío Monasterio, por falsedad en documento público en relación al visado que presentó ante el Ayuntamiento de Madrid en el trámite de la reforma de una vivienda que ejecutaba su estudio, Monasterio y Asociados.

Las diligencias se remontan a marzo de 2020, cuando la Fiscalía abrió una investigación tras una denuncia presentada por Más Madrid ante la publicación en El País de que según el Colegio de Aparejadores, Monasterio habría estado reproduciendo en los trámites ante el Ayuntamiento un visado de 2005 que correspondía a una aparejadora sin que ella lo supiera.

La última de esas reproducciones se habría presentado en el Ayuntamiento de Madrid en 2016 para el proyecto de reforma del loft del conocido presentador de televisión Arturo Valls y el consistorio denegó la solicitud al detectar la irregularidad, según aquellas informaciones, pero sin abrir ningún tipo de expediente sancionador.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Monasterio salió al paso de la publicación del escándalo defendiendo que «aportar en el Ayuntamiento en 2016 copias de un expediente de hace 15 años, no es falsear un visado. Es cumplir con lo que te piden. Falsearlo sería aportar algo distinto ». Incidía en que el visado de 2005 lo firmaba una aparejadora que no era ella y no había así, manipulación ni falsedad alguna.

Según avanzó El Mundo y confirmó la Fiscalía de Madrid, se presentará una querella por un delito de falsedad en documento público en relación a aquellos visados.