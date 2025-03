La Fiscalía denuncia por homicidio imprudente a nueve residencias

La Fiscalía de Madrid ha emprendido una cruzada contra los presuntos delitos cometidos por directores de residencias y/o sus responsables médicos a cuenta de las dejaciones de funciones que, asegura, se habrían cometido en al menos nueve de ellas. El Ministerio Público ha elevado ... sendas denuncias para investigar tan graves hechos, ocurridos en la peor etapa de la pandemia . De fondo está el incumplimiento del protocolo de evacuación o traslado de enfermos Covid a hospitales .

Tras el revuelo político armado la primavera de 2020, la Consejería de Sanidad estableció la figura de un geriatra hospitalario de referencia a cada una de las 500 residencias de la región , para que se encargara de derivar a estas personas a centros médicos; el asunto estriba en que los responsables médicos denunciados no habrían alertado a esos especialistas para que les hicieran una evaluación y solicitaran su hospitalización. Y eso causó numerosas muertes, ahora en investigación.

Investigación de llamadas

La primera de las denuncias (que fue sobreseída, aunque se encuentra recurrida) hace referencia a la muerte de una interna de 85 años de la residencia Sagrada Familia, en Puerta de Hierro . Los querellados son el médico y el gerente del centro, a los que se acusa de homicidio imprudente, denegación de asistencia sanitaria y omisión del deber de socorro. En su recurso, el Ministerio Público considera que las actuaciones se han cerrado «prematuramente» porque aún quedan dudas sobre determinados aspectos y actuaciones que tuvieron lugar en esa semana desde los días 22 a 30 de marzo de 2020. La denuncia de la Fiscalía, no obstante, se centraba en lo ocurrido el fin de semana posterior.

Así, subraya que el horario de la doctora era de jornada parcial de 9.00 a 13.00 horas de lunes a viernes y que ese fin de semana, sin embargo, no se encontraba en la residencia ningún médico ni enfermera . Y ello porque no existía una obligación legal, si bien, como señaló la doctora investigada, tenía «operativo» su teléfono móvil para cualquier consulta. Afirmó que ese domingo llamó a la residencia para interesarse por sus pacientes, incluida la mujer que falleció posteriormente, y aportó, además, la factura telefónica donde aparecen las llamadas a las trabajadoras del turno de ese fin de semana.

Por su parte, la directora de la residencia sostuvo que ese mismo día se intentó contactar en cuatro ocasiones con el geriatra de la Fundación Jiménez Díaz . Sin embargo y, pese a la presentación de las distintas facturas de teléfono con las llamadas, la Fiscalía advierte de que se desconoce su verdadera «finalidad» de las mismas porque «no se ha indagado».

Cartas a políticos y medios

En el segundo caso, se señala al responsable médico por no hacer un seguimiento «adecuado» de un anciano de 89 años. Entre el 18 de marzo y el 28 de mayo de 2020 fallecieron en el centro 54 usuarios, de los que 45 tenían «síntomas compatibles» con el corona virus . Pese a tener 156 plazas autorizadas, solo contaba entonces con un doctor y que, además, hubo bajas médicas que dejaron sin asistencia sanitaria las tardes, noches y fines de semana. Esa precariedad llevó al denunciado a escribir cartas a políticos, responsables administrativos y prensa. Solo podía atender a la mitad de los residentes y que no era capaz ni de dar las comidas. Pero con quien no se comunicó fue con el Hospital Gregorio Marañón, donde estaba la geriatra de referencia.

El querellado envió una misiva a los familiares afirmando, sin consultar, que sus abuelos no podían ser hospitalizados y que los infectados se quedarían en el centro. El 31 de marzo la situación de muertes era dramática. Pidió ayuda a la UME para que la desinfectara , y el 4 de abril moría el hombre de 89 años. Sin que le hubiera practicado el protocolo básico.

En la residencia Adolfo Suárez , donde murieron 91 personas, sí se hizo un refuerzo del personal. Pero a la directora y a dos médicos se las acusa de homicidio imprudente y omisión de socorro por el fallecimiento de dos internos: uno de 69 años (se le atendió demasiado tarde, a los tres días de presentar síntomas) y otro varón con problemas broncorrespiratorios previos y al que, pese a estar infectado, no se le dio tratamiento. Además, en ambos casos tampoco consultaron al geriatra de referencia.

La ausencia de control y seguimiento de la enfermedad es lo que la Fiscalía también considera que ocurrió en la residencia Orpea de Carabanchel con dos pacientes: una mujer de 95 años y un hombre de 85. Este segundo caso resulta llamativo, porque los médicos sí avisaron al Clínico, que les pautó un tratamiento, pero no se le administró porque no tenían en la residencia el aparato necesario y se limitaron a administrarle cuidados paliativos. Están denunciadas dos doctoras.

Morir de hambre y Covid

Lo que para el Ministerio Público ocurrió en la quinta residencia, Orpea Loreto (con 44 muertos), en el punto de mira (con la directora y una médico denunciadas también por homicidio imprudente y delito de omisión de socorro), fue que tras el despido de uno de los sanitarios, durante la semana que pasó hasta cubrir esa vacante, la doctora que seguía solo supervisó a los ancianos en el turno de tarde. De este modo, debido a que se señaló la causa del óbito como «inapetencia», se concluye que «la falta de una adecuada alimentación e hidratación antes del fallecimiento» de la víctima aquí investigada, «respecto de los que nada se pautó, influyeron, además, en el desenlace».

En el centro Colonia de los Ángeles, en Pozuelo de Alarcón, el fiscal afirma que su gerente y una auxiliar de enfermería son responsables de cuatro homicidios imprudentes de otros tantos usuarios: «Vivían en unas condiciones de higiene deplorables, abandonados», algo que apoya también un informe de la Policía Municipal. Solo acudió la UME cuando parte de la plantilla la avisó por su cuenta, puesto que la dirección negaba que el chalé «tuviera un problema epidemiológico».

Otro centro Orpea, el de Buenavista , es objeto de denuncia a tres médicos por la muerte de un paciente deshidratado por Covid, al que no se le detectó ese cuadro. En la Amavir de Patones había un médico titulado en Cuba pero sin homologación, por lo que la directora, que lo sabía, es considerada cooperadora necesaria de la muerte de una anciana de 87 años que se les cayó, sufrió una lesión cerebral irreversible y además tenía Covid.

En la Fundación Alba (San Lorenzo de El Escorial) , la no derivación de una usuaria al hospital llevó a su muerte por Covid-19. Ni siquiera informaron a la familia de su gravedad y contagio.