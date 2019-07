La fiebre de la «beatlemanía» vuelve a invadir Madrid El Teatro Fígaro y Hard Rock Café rinden homenaje antes del estreno de «Yesterday»

Ayer por la mañana, la azotea del Teatro Fïgaro rindió homenaje no a un grupo, sino a un concierto, quizá uno de los más emblemáticos de la historia del pop. No fue el primero que se hizo en lo alto de un edificio (ese honor lo tienen JeffersonAirplane), pero el de The Beatles en Apple Corps ha trascendido como el más conocido sin ninguna duda. En el Fígaro, quienes hicieron este guiño histórico fueron BeatLove, que estarán en el teatro desde hoy hasta 27 de julio para ofrecer «Showbeat. Una noche con los Beatles». Se trata de un concierto con una de las mejores formaciones de tributo del momento, con una puesta en escena impecable, que incluye el vestuario e instrumentos originales, pretendiendo así dar una idea muy aproximada de lo que era el trabajo del cuarteto de Liverpool sobre los escenarios.

En este recital, apto para todos los públicos, suenan las canciones más conocidas de Los Beatles, como «She Loves you», «Penny Lane», «Lady Madona», «Yesterday» o «Hard day´s night», entre muchos otros grandes éxitos de los Fab Four.

54 años de Las Ventas

Desde 2004, el conjunto BeatLove ha dado espectaculares conciertos en escenarios de todo el mundo, incluyendo el de la «Beatle Week de Liverpool», donde dio once conciertos en diferentes escenarios, incluido el legendario Cavern Club. En marzo de 2016, la banda realizó con éxito conciertos en París y Wasquehal, Francia, donde participó en el festival anual de la Noche de los Beatles. Procedentes de Rusia, BeatLove han sido vistos en directo por más de 500.000 personas y cuentan con permiso oficial de Sony / ATV Music Publishing para interpretar las canciones de The Beatles.

En el año 2005, la productora de «Showbeat. Una noche con Los Beatles» se encargó de organizar el 40 aniversario del mítico concierto de los Beatles en Las Ventas, celebrado el 1 de julio de 1965, así como del que dieron dos días más tarde, en Barcelona. Diez años después, en 2015, también fue la encargada de organizar el 50 aniversario de aquel recital, y para esa ocasión, consiguió traer a las formaciones teloneras que originalmente actuaron con Los Beatles, Los Pekenikes en Madrid y Los Sirex en Barcelona, en un evento que fue visto por casi diez mil personas.

El comienzo de la residencia de este espectáculo en el Fígaro durante todo el mes de julio coincide también con el estreno, el próximo viernes, de «Yesterday», una nueva película que fantasea con cómo sería un mundo sin los Beatles. Y en torno a esta distopía musical, Hard Rock Café ha organizado hoy un coloquio que plantea las preguntas:«Qué pasaría si los Beatles nunca hubieran existido? ¿Cómo sería hoy la música sin ellos?», que contará con la participación de David Summers de Hombres G y de dos auténticos expertos en la carrera musical de John, Paul, Ringo y George. Uno de ellos es Javier de Castro, historiador y musicólogo especializado en los Beatles y autor de publicaciones como «Olé Beatles!» o «Los Beatles Made in Spain», y el otro es Javier Tarazona, el responsable del club de fans que ha tenido el honor de entrevistar al productor que más trabajó con ellos, George Martin. Además, se celebrará un sorteo de entradas dobles para ver la película.