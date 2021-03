La exposición 'Comunidad Circular' reivindica la producción artesana y sostenible Madrid Design Fstival acoge la muestra, que pretende elevar la relación entre el visitante y la artesanía contemporánea

Tras el último Madrid Design Festival, en el que SACo (Sociedad Artesanía Contemporánea) y Mazda unieron fuerzas para organizar una exposición y una serie de charlas en torno a la artesanía contemporánea de alta calidad realizada con las manos, a través de los propios artesanos y de sus piezas, el festival vuelve con una nueva edición centrada en la sostenibilidad, en la que esta alianza presenta la nueva muestra 'Comunidad Circular'.

El recorrido busca elevar la relación entre el visitante y la artesanía contemporánea a través de la madre de todas las formas, el círculo, y explorará la unión entre la naturaleza y la sensibilidad humana a través de materiales crudos, formas puras y atemporalidad, con piezas construidas de manera artesana en un radio inferior a veinte kilómetros del centro de Madrid, y cuyos materiales podrán ser reutilizados después, reduciendo al máximo su impacto ecológico.

Tanto SACo como Mazda apuestan por el valor del trabajo artesanal y la búsqueda de la excelencia a través del diseño puro y los materiales sostenibles. Esta nueva exposición busca acercar sus procesos y peculiaridades al gran público, a través de una puesta en escena centrada en la sostenibilidad. La selección del equipo encargado de ejecutar el montaje y la escenografía se abrirá a concurso para crear una exposición de gran calidad y repercusión. También se prestará especial atención a la elaboración de materiales digitales que den a conocer el proyecto a quien no pueda acudir a verlo en persona. Además, del 23 al 27 de marzo, habrá una serie de actividades en torno a la exposición: entrevistas, charlas, clases magistrales y mucho más.

La sostenibilidad es un concepto con el que los creadores de SACo están muy familiarizados, ya que trabajan utilizando técnicas tradicionales respetuosas con el medio ambiente y materiales naturales de la más alta calidad, siendo la sostenibilidad una parte fundamental del proceso. En el caso de Mazda, ya desde sus orígenes hace cien años, nació como una compañía comprometida con el medio ambiente al estar dedicada a la distribución de productos y derivados del corcho, que no solo es un material natural, sino fácilmente reciclable. Cien años después, reafirma su compromiso con la sostenibilidad siendo la tercera marca de automóviles que mayor porcentaje de coches electrificados vende a particulares en España. Recientemente ha lanzado su primer vehículo cien por cien eléctrico, el Mazda MX-30, que no solo no produce emisiones contaminantes, sino que cuenta con unas baterías que reducen su impacto medioambiental desde su propia fabricación y utiliza materiales interiores como el corcho natural, la piel artificial y un novedoso tejido creado a partir de plásticos PET reciclados, respetuosos con el medio ambiente. Además, cuenta con veteranos maestros Takumi y moldeadores de arcilla en la propia concepción de sus modelos.

Lugar: DIMAD. Paseo de la Chopera, 14

Horario: Martes a viernes de 16:00 a 21:00, domingos y festivos de 11:00 a 21:00.

Entrada: Gratuita.