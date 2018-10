Estreno sin éxito del nuevo carril de Recoletos: «Aquí no hace falta» El espacio ganado al peatón en la vía del centro apenas tuvo demanda ayer en su inicio

Si Manuela Carmena revalida en las urnas en mayo del 19, los cortes de carriles para reducir espacio al tráfico rodado y ganárselo al peatón continuarán en el paseo del Prado y en la Castellana. Forma parte de un proyecto urbanístico que pretende transformar un eje Norte-Sur de 7 kilómetros con más aceras, paseos peatonales y nuevos carriles bici. Ayer se estrenó la supresión del carril para los coches en Recoletos, desde Prim hasta Cibeles. Los pocos peatones que pasaron por esta ampliación permanente de la calzada lo hicieron más por despiste que por otra cosa.

«No me he dado cuenta, la verdad. Iba despistada con el móvil», confesaba Laura, trabajadora de una entidad bancaria próxima. «Si lo han hecho por dar más espacio al peatón, aquí precisamente no hace falta. Es la acera menos concurrida del paseo. La mayoría camina por el bulevar central que llega hasta Colón. Es lo más cómodo y práctico», opinaba.

Vecinos y comerciantes tenían sensaciones encontradas sobre la nueva medida que iban de la incertidumbre a la indiferencia. Algunos mostraron abiertamente su preocupación por cómo la combinación de normas –la entrada en vigor de Madrid Central o la activación del protocolo por contaminación– puedan ser el caldo de cultivo de un «caos circulatorio de primer orden». «No creo que sea buena idea reducir los carriles en este lateral, que es precisamente por donde se alivia parte del tráfico que se concentra en hora punta», comentó Daniel, un taxista.

«El corte de este carril es un producto más de lo que quiere este Ayuntamiento: que la gente no coja el coche privado por hartazgo. Sólo espero que la medida beneficie al menos al sector del taxi», apuntaba brevemente Carlos, otro taxista en lapso de un semáforo. «Tenemos que ver, cuando todo esté en marcha, si este tipo de medidas nos benefician o nos perjudican. O, quizá, simple y llanamente todo se quede igual», opinó José Bárcena, relaciones públicas del Café Gijón, en el tramo justo anterior al afectado por este corte.

«La medida llega sin estudiar las posibles consecuencias. La más preocupante son las salidas de los garajes. Se amplían las aceras y se deja muy poco hueco para la maniobra de incorporación. Si ya era complicado antes, ahora lo es más. Con la vaya no hay mucha visibilidad y hay que invadir mucho el carril para poder girar», apuntó un conductor. «Y eso no es todo. El carril que se le ha robado a la calzada, por lo que he podido ver, lo usan más las bicis y los patinetes que los peatones. Me temo que va a haber algún susto», concluye.