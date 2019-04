Estreno del nuevo presidente Pedro Rollán en la sede madrileña del Sistema Galileo El centro de seguridad del sistema de navegación por satélite europeo se «muda» a Madrid por el Brexit

Seguir Sara Medialdea @smedial MADRID Actualizado: 11/04/2019 14:08h

El presidente regional en funciones, Pedro Rollán, se ha estrenado este jueves en el cargo asistiendo al acto de cesión a la Comisión Europea del edificio que albergará el centro que albergará la seguridad del Sistema Galileo, de navegación por satélite. Esta instalación se «muda» a Madrid tras dejar Londres a consecuencia del Brexit. Ha sido el primer acto oficial del nuevo jefe del Ejecutivo madrileño, en funciones tras la dimisión de Ángel Garrido, formalizada hoy mismo.

El Centro de Monitorización de Seguridad del Sistema Galileo cuenta ahora con su propio edificio en las instalaciones del INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, del Ministerio de Defensa), ubicadas en la localidad madrileña de San Martín de la Vega.

Rollán ha asistido al acto de entrega y cesión del edificio, junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, el director general de Mercado Interior, Emprendimiento y Pyme de la Comisión Europea, Matthias Petschike, y el director ejecutivo de la Agencia de los Sistemas Mundiales de Navegación por Satélite Europeos (GSA), Manfredo Monforte.

Esta misma mañana, la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, recibía la carta de renuncia de Ángel Garrido. del A partir de este momento, asume la Presidencia en funciones el actual vicepresidente, portavoz y consejero de Presidencia, Pedro Rollán, hasta que se conforme el nuevo gobierno tras los comicios.

Garrido ha tenido que dimitir de su cargo antes de las elecciones, dado que ha sido designado por el presidente del PP, Pablo Casado, como número cuatro del PP en las listas al Parlamento Europeo. Los artículos 154 y 210 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general (LOREG), recogen que son «inelegibles» para este cargo los miembros de los Consejos de Gobierno de las comunidades autónomas.

Esto no le supone, en todo caso, beneficios posteriores por su breve paso por la presidencia, dado que el Comité Consultivo de ex presidentes dejó de funcionar en 2016 por disolución decidida por Cristina Cifuentes, y tampoco se ha aprobado el Estatuto de ex presidentes, que quedó pospuesto para posteriores legislaturas.