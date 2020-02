Esta es la programación para disfrutar de actividades este fin de semana en la Comunidad de Madrid La capital española ofrece una variada oferta musical, gastronómica y de teatro estos 14, 15 y 16 de febrero

La Comunidad de Madrid es conocida por su enorme variedad de opciones a la hora de consumir cultura, ocio y gastronomía. La capital española es una ciudad que nunca duerme, pero los fines de semana, momento de descanso para la mayoría de trabajadores, se multiplica la oferta cultural para regocijo de los residentes.

Este fin de semana, que comienza este viernes 14, coincidente con San Valentín, y finaliza el domingo 16, está repleto de actuaciones aptas para todos los públicos, especialmente para disfrutar en familia o con los amigos.

Así, en el epicentro musical de la capital, el WiZink Center, se vivirán las actuaciones de Maldita Nerea (viernes), Coque Malla (sábado) y los Jonas Brothers (domingo). No se quedará atrás otra sala emblemática de Madrid, la Riviera, donde este viernes se podrá disfrutar del concierto de Rulo y la Contrabanda y el sábado la marca Oflow pondrá «patas arriba» la sala.

Gran variedad teatral

La programación cultural de la Comunidad de Madrid para este fin de semana llega de la mano de nombres que representan «lo mejor de la cartelera actual», como las actrices Blanca Portillo y Veronica Forqué, el actor José Luis Gómez y las compañías La Veronal y La Joven, ha destacado la Consejería de Cultura y Turismo en un comunicado.

La Veronal presenta, hasta el 15 de febrero, en los Teatros del Canal 'Into the Little Hill', una ópera que reinterpreta, en clave política, el cuento de 'El flautista de Hamelin' de los hermanos Grimm.

La Joven rinde homenaje a los personajes femeninos de Benito Pérez Galdós en el centenario de la muerte del escritor con 'Fortunata y Benito', también en los Teatros del Canal, hasta el 15 de febrero. El artista Israel Galván regresa el viernes con su espectáculo 'Solo' al Corral de Comedias de Alcalá, espacio del que se hace dueño.

Ya el sábado, José Luis Gómez pone voz al principal poema épico hispánico de la Edad Media con su trabajo 'Mío Cid' en el Teatro de La Abadía, con un nuevo formato escénico, acompañado por la pianista Helena Fernández Moreno.

Además, el jardín del Teatro de La Abadía acoge 'Sea wall', una experiencia teatral para veinte espectadores que se representa al atardecer, a lo largo de una hora, desde que empieza a caer el sol hasta que se oculta por completo, en la que Nacho Aldeguer interpreta a Álex, un fotógrafo amante de la vida, de su mujer, de su hija pequeña y de las conversaciones con su suegro, un exmilitar jubilado con quien tan pronto habla de cervezas como de tenis o de Dios.

También el sábado, la compañía de danza contemporánea La Phármaco, una de las más vanguardistas y punteras, dirigida por la bailarina y coreógrafa Luz Arcas y Abraham Gragera, llega al Corral de Comedias de la Comunidad de Alcalá de Henares con su montaje 'Kaspar Hauser, el huérfano de Europa'.

Y en el Real Coliseo de Carlos III de San Lorenzo de El Escorial, Elephant in the Black Company presenta 'The Hidden Beauty'.

El el Teatro Real continúa la aclamada producción de 'La flauta mágica' inspirada en el cine mudo del director de escena Barrie Kosky, que seguirá en cartel hasta el 24 de febrero.

El Centro Cultural de la Comunidad de Madrid Paco Rabal ofrecerá 'Italino Gran Hotel', de Compañía La Tal, y a continuación, 'Mauthausen, la voz de mi abuelo', de Trajín Teatro.

El Auditorio Municipal Colmenar Viejo acogerá 'Intocables', de Ados teatroa, la historia de un rico aristócrata tetrapléjico que contrata como cuidador a un joven marginal que acaba de salir de la cárcel y de la amistad entre ambos.

En el municipio de La Cabrera, el Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga Sierra Norte contará con el concierto de Iris Azquinezer 'Blanco y oro', el segundo disco de una trilogía que une las Suites de J. S. Bach con obras propias.

'Mrs. Dalloway', de Virginia Woolf, llegará al Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas de la mano de Avance Producciones Teatrales, con Blanca Portillo, Nelson Dante, Raquel Varela, Inma Cuevas, Zaira Montes, Gabriela Flores, Jordi Collet y Jimmy Castro.

Para terminar el fin de semana, Patricia Ruz y Alberto Jiménez presentan, en el Teatro de La Abadía, 'Kapow', una propuesta donde los espectadores serán invitados a participar como cómplices en la improvisación expandida.

La violinista Maureen Choi con su cuarteto interpretará 'Dance of the fallen' en el Centro Cultural de la Comunidad de Madrid Paco Rabal. Hasta el Real Coliseo de Carlos III de San Lorenzo de El Escorial llegará 'Iphigenia en Vallecas', de Serena Producciones, nueva versión del mito adaptada y protagonizada por María Hervás.

El Teatro Federico García Lorca de Getafe ofrecerá 'Las cosas que sé que son de verdad', de Octubre Producciones, con un reparto encabezado por Verónica Forqué, Julio Vélez, Pilar Gómez, Jorge Muriel, Borja Maestre y Candela Salguero.

Exposiciones

Además, las salas de exposiciones de la Comunidad de Madrid ofrecen propuestas como 'Humor absurdo: Una constelación del disparate en España', en el Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles (CA2M ), en la que están representados más de 110 autores entre los que se encuentran José Gutiérrez Solana, Faemino y Cansado, Miguel Noguera, Amparo Segarra, Millán Salcedo (Martes y Trece), Miguel Brieva, Flavita Banana, Manuel Summers, Ma Dolores de la Fe, Cifré, Hidrogenesse o Joaquín Reyes.

La Sala de Arte Joven presenta 'Una imagen que no duela ni cueste mirar', uno de los proyectos ganadores de la XI edición de la convocatoria 'Se busca comisario', que apuesta por nuevos modelos curatoriales facilitando el acceso al mundo profesional de jóvenes comisarios.

La Casa Museo Lope de Vega continúa el ciclo La Pieza Invitada con el Libro de actas (1625 - 1646) de la Congregación de San Pedro Apóstol de Madrid, un códice manuscrito que muestra el día a día de la actividad de esta Congregación, fundada en 1619, en el que puede verse el acta de la junta que convoca Lope en su misma casa en julio de 1628, en lo que fue su primera reunión tras ser designado Capellán Mayor.

La exposición 'Carteles Vinfer', en la Biblioteca Regional Joaquín Leguina, muestra una selección de carteles del mundo del espectáculo realizados por uno de los principales cartelistas del siglo XX, César Fernández Ardavín (1883-1974), más conocido como Vinfer.

La Fundación Canal incide en la faceta de Rodin como dibujante con la muestra 'Rodin, dibujos y recortes', una selección de los principales recortes, dibujos y esculturas afines que ayudan a comprender mejor la genialidad y los innovadores modos de expresión del considerado padre de la escultura moderna.

En el Museo Casa Natal de Cervantes de Alcalá de Henares, la exposición 'Miguel de Cervantes o el deseo de vivir' reúne el trabajo fotográfico de José Manuel Navia, concretamente el personal homenaje que realizó al escritor Miguel de Cervantes.

En Buitrago se pueden ver 245 imágenes de Picasso, en el Museo Picasso - Colección Eugenio Arias, que acoge la exposición 'Lucien Clergue: veintisiete encuentros con Picasso'.

Gastrofestival

Gastrofestival Madrid, un gran evento culinario organizado por el Ayuntamiento de Madrid junto a Madrid Fusión, convertirá a Madrid en la capital del buen comer hasta el próximo 23 de febrero.

El festival celebra su undécima edición con un completo programa de actividades culturales y gastronómicas en la que participan más de 500 empresas e instituciones públicas y privadas.