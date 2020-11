Publirreportaje Un espacio único en Madrid para el pensamiento y la reflexión El Instituto de Humanidades Francesco Petrarca acerca a sus alumnos a áreas del saber como la historia, la neurociencia o la filosofía, desde una visión moderna y actual. Conocimientos con los que se trata de mejorar el componente humano para mejorar la cultura, el pensamiento crítico y saber entender hacia dónde va el mundo

El estudio de las humanidades lleva unos años cobrando una gran importancia. Con las sociedades occidentales cada vez más ricas y acomodadas, el mundo camina de forma más acelerada y consumista hacia un ambiente muy tecnológico. «A veces, no sabemos quienes somos ni qué sentido tiene nuestra vida. Eso es precisamente lo que lleva a muchas personas a buscar un espacio de pensamiento y reflexión donde satisfacer sus inquietudes intelectuales, tanto las vitales como las culturales», afirma Cristina Alonso, directora del Instituto de Humanidades Francesco Petrarca. «Aprender produce felicidad, da sentido a nuestras vidas, seguridad , sosiego vital y nos aporta enfoques profundos sobre cuestiones vitales. Una sociedad sin humanidades termina deshumanizándose», añade.

Desde este centro, el único concebido exclusivamente para ofrecer formación a adultos en temas de humanidades, llevan ya ocho años trabajando con dicho objetivo. Sus áreas de conocimiento conciben las humanidades en un sentido mucho más moderno y actual : historia, filosofía, arte y música, actualidad mundial, neurociencia y desarrollo personal. «Esto es un centro único, donde lo moderno y lo actual puntero conviven», subraya Cristina Alonso, fundadora del proyecto, con el apoyo de los alumnos, socios capitalistas de su propio Instituto. Un centro que funciona también como un think tank, lugar de pensamiento donde se hacen continuos debates y conferencias sobre temas de actualidad mundial.

La historia, la actualidad mundial, la neurociencia y la filosofía son las áreas que suscitan más interés entre los alumnos. Los más jóvenes se preocupan cada vez más por los cursos de desarrollo personal. «El querer saber es consustancial a la persona y cada vez hay más gente y más joven que se interesa por las humanidades, entendidas estas en un sentido amplio. Ahora tenemos alumnos desde 18 a 90 años, esto da una idea de que la edad no importa sino la inquietud y curiosidad por aprender», señala la directora. Los cursos que se imparten van dirigidos a personas mayores de 18 años que tienen inquietudes intelectuales y necesidades profesionales que cubrir, a personas particulares, a empresas según sus necesidades y a escuelas de negocios.

Humanidades en las empresas

Estudios recientes indican que en la era de la tecnología y de los robots, las habilidades relacionadas con las humanidades, la creatividad y la gestión de personas serán las más demandadas. No podremos competir con los robots, se trata de mejorar el componente humano para tener cultura, pensamiento crítico y saber entender hacia dónde va el futuro. «La fuerza de la tecnología y de las carreras de ciencias sigue pero eso hace cada vez más necesario completar la formación en tecnología con las habilidades humanas, si no, corremos el riesgo de tener una generación de tecnócratas incapaces de tomar decisiones importantes sobre las personas, la ética o el mundo intercultural». Tener cierto bagaje de pensamiento ayuda a formarse un criterio amplio sobre las cosas y eso precisa formación. «Los profesionales deben tener cimientos sólidos de cultura sobre los que cimentar su desarrollo profesional y vital», puntualiza. Y recuerda que la oratoria sigue siendo una habilidad fundamental para desenvolverse en la vida y es útil para todo el mundo desde el primer día, «comunicar es un arte que se puede aprender».

La directora del Instituto de Humanidades Francesco Petrarca cree también que los directores de RR.HH. y formación son conscientes del potencial que tienen las personas cultas, «con criterio, capaces de liderar equipos humanos y de cambiar culturas tóxicas en las empresas gracias a sus habilidades humanas y a su formación». Recuerda que el prestigio de una empresa es el prestigio que irradian sus empleados. «Personas cultas y educadas suben el status de sus empresas porque irradian equilibrio, seguridad y confianza y al final todo se basa en la confianza en la persona», matiza. Los CEO de empresas y las escuelas de negocios que recurren a esta escuela buscan una formación diferente para sus plantillas. «Quieren que formemos a sus directivos o a cualquier departamento en cuestiones de cultura general, economía, análisis geopolítico, etc... Quieren que sus plantillas mejoren su nivel cultural», añade. Alonso no tiene dudas de que el profesional del siglo XXI no puede estar formado sólo en cuestiones técnicas, «la cultura da status y confianza a las personas con las que hacemos negocios». Los empresarios han de recibir una formación profunda sobre cómo liderar personas y situaciones, tener credibilidad y solvencia personal y dar prestigio a la empresa. Desde el Instituto de Humanidades Francesco Petrarca recuerdan que las humanidades mejoran la cultura, enseñan habilidades de comunicación, ponen al día sobre el funcionamiento del cerebro, ayudan a la solución de conflictos y proponen nuevos y más modernos métodos de cooperación entre equipos.