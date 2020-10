Escudero cree «impensable» una prórroga del estado de alarma: «La Comunidad está por debajo de los 500 casos»

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha considerado «absolutamente impensable» la posibilidad de que el Gobierno central prorrogue el estado de alarma, una vez transcurridas las dos semanas, y pide que Madrid pueda «volver a aplicar las zonas básicas de salud (ZBS)». En una entrevista con Onda Cero, ha dicho que «lo que tiene que hacer el Gobierno cuanto antes es levantar el estado de alarma, permitir que Madrid siga aplicando las ZBS a todas las poblaciones, no solo a las que tienen menos de cien mil habitantes, y seguir controlando la situación como estábamos haciendo».

Para el consejero, el estado de alarma «ha aumentado la movilidad dentro del municipio de Madrid», el Gobierno debe revisar los datos y permitir que la Comunidad siga con el sistema de ZBS que restringe la movilidad en zonas con tasas de 750 casos por cien mil habitantes. «Hoy hemos bajado de los 3.000 pacientes ingresados», ha dicho en una entrevista en Onda Cero en la que ha lamentado que el estado de alarma ha sido «un auténtico atropello», ya que Madrid está ya «por debajo de los 500 casos de índice acumulado por cien mil habitantes».

«Somos muy conocedores de cómo se está comportando la pandemia» en la región, mediante «un control diario, durante varias veces al día» y en base a más indicadores que los del Ministerio de Sanidad, que solo se fija «en el número de contagios», según Escudero para quien «hay que ver cómo responden la Atención Primaria y los hospitales». A su juicio, el Gobierno central «no ha dado a Madrid la posibilidad de defenderse» y de mostrar cómo viene evolucionando la pandemia desde hace dos semanas.

Madrid tiene sus propios recursos, una capacidad «de elasticidad de los hospitales madrileños y la experiencia adquirida en la primera ola con la creación de recursos novedosos como el hospital de campaña de Ifema y los hoteles medicalizados», recalcó. La situación asistencial actual no ha requerido reabrir Ifema, sí «activar algún hotel medicalizado» y recursos para las cuarentenas, agregó el consejero para quien Madrid ha actuado «con transparencia».

Desde hace dos semanas bajan camas, UCIs, ingresos, Primaria y Urgencias.



Nuestras medidas, moderadas y técnicas, funcionaban.



Hoy @ComunidadMadrid ya tiene una IA por debajo de 500 (el indicador del Gobierno).



Madrid no debe estar en alarma. Si no es libre no será Madrid.