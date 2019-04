«Escape rooms»: encerrados en una película Los juegos de escapismo son una buena opción para el ocio con familia o amigos cuando el tiempo no acompaña

Nacho Serrano MADRID Actualizado: 19/04/2019 01:01h

Resolver un asesinato, escapar de unos malvados científicos, encontrar la salida de un laberinto futurista, esquivar hordas de zombies... Todas las películas de suspense, acción, misterio y terror que uno se pueda imaginar están recreadas en los «escape rooms», el fenómeno de ocio que arrasa en la capital con la propuesta de convertirnos en los protagonistas de esas historias.

Adventurerooms Madrid (Cuesta San Vicente 18; horarios, precios y resevas en tel. 91 169 50 07) fue un pionero de estos juegos de escapismo que se han puesto de moda en los últimos años, pero se diferencia por el carácter científico de las pruebas, así como por la variante de duelos, donde 12 personas pueden jugar al mismo tiempo. El juego fue desarrollado hace cuatro años en Berna por Gabriel Palacios Sánchez, un profesor de física que buscaba un método de aumentar la motivación de sus alumnos a través de la ciencia.

En Fox in a Box (Calle Infantas 25, tel. 691 666 715), grupos de dos a seis personas tienen una hora para superar varias pruebas en equipo. Antes, tendrán que ponerse de acuerdo para elegir entre los escenarios donde divertirse, como «El Búnker de la Guerra Fría», al estilo de las películas de intriga, o «El laboratorio Zombi», con el sello del cine de terror.

Un formato similar tiene The X-Door (Gran Vía 16, piso 3º, tel. 638 003 013), donde hay que formar un equipo de dos a seis personas con amigos, familia o compañeros de trabajo que tendrán que averiguar cómo escapar de una extraña habitación llena de enigmas, antes de que acaben los 60 minutos de tiempo de una cuenta atrás que empieza en cuanto ponen un pie en la sala. Durante esa hora irán encontrando todo tipo de objetos que deberán utilizar de la forma adecuada, casi siempre trabajando en equipo.

Escape RoomMadrid (Orense, 4 – Semisótano AZCA, tel. 91 703 41 02) dispone de varias modalidades de juego que se desarrollan en un espacio ambientado según su tema, y comienza en el momento en el que el equipo entra en la habitación. Los visitantes pueden elegir entre convertirse en un equipo de egiptólogos que se ha quedado atrapado en la pirámide de Qareh, un comando de operaciones especiales que tiene que inutilizar los misiles que ha robado un grupo terrorista o un científico que debe encontrar una fórmula secreta para salvar el mundo. Se dispone de 60 minutos para resolver todo tipo de enigmas, puzles y claves que conducen a cada salida.

Para grupos muy numerosos es recomendable optar por Exit Madrid Caracas, 15. tel. 91 0161209), que dispone de cinco salas de hasta 25 jugadores. Conocido por desplegar pruebas y enigmas especialmente complicados, esta «escape room» tiene cuatro escenarios con dinámicas de juego completamente diferentes entre sí y con una temática y época concreta:«Laboratorio 2010», «Marchante de Arte 1932, «Guerra Fría 1976» y «Pena de Muerte 1962».

Amigos o rivales

Entre Moncloa y Chamberí está The Rombo Code (Fernández de los Ríos, 70, tel. 91 756 93 51), también ideal para grupos grandes (incluso despedidas de soltero), ya que tiene 11 salas repartidas en dos locales a tan solo 3 minutos de distancia. Tiene una modalidad de trabajo en equipo llamada «Rombate», pero si la lucha contra el crono no es suficiente y los visitantes prefieren «luchar» entre sí, se puede competir en salas idénticas que juzgarán quién es el mejor escapista. Además, The Rombo Code dispone de amplios espacios comunes que facilitan otro tipo de acciones para amenizar celebraciones y eventos.

Escape the Box (Covarrubias 22, tel. 910 34 09 63) es otra divertida experiencia de escapismo con puzles y acertijos de varios niveles y estilos, en el que la música y los efectos de sonido funcionan según lo que hagan los jugadores y lo que pasa en la habitación, que en todo momento está controlada por un «Game-Master». Tienen tres tipos de aventura con ambientación distinta, de una hora de duración cada una: «El Museo», «El Templo» y «La Casa Encantada»