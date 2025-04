Entrevías, el barrio obrero de Madrid contra el estigma marginal de una serie de televisión

Existe un barrio en el sur de Madrid que los vecinos construyeron a su voluntad en la década de los años cincuenta. Entre los raíles de tren que a cada lado lo flanquean, los moradores levantaron las viviendas de Entrevías cuando era poco más ... que una retahíla de solares vacíos y chabolas. El sur del sur de la ciudad. La lacra de la heroína marcó el enclave obrero, despertando una mala fama que todavía se mantiene y que los residentes luchan por dejar atrás. Pero no siempre es fácil, y menos cuando una serie de éxito en televisión ahonda en los estigmas de marginalidad , delincuencia, drogas y prostitución.

En Entrevías (Puente de Vallecas) se mezclan los edificios nuevos, de varias alturas, con casas bajas que resisten al paso de los años y que acogen, en total, a 35.239 habitantes . Una de ellas es María, que llegó en 1958 a la zona conocida como Las Domingueras, pequeños chalés adosados de no más de una altura entre los que han transitado las cámaras del rodaje. «Este es un barrio obrero , con sus problemas, como todos, pero nunca hemos visto lo que la serie refleja. Por aquí no te encuentras a gente con una pistola en la mano ni ves a prostitutas en cada esquina o a jóvenes vendiendo droga en cada parque», cuenta la octogenaria, mostrando su malestar.

Como todos en Entrevías, María no entiende por qué una serie de ficción lleva por nombre el de un barrio real aunque muchas de las escenas se hayan grabado en otros puntos de la ciudad. «A pesar de ser obreros, muchos hemos podido darles a nuestros hijos una buena educación y cultura. No somos delincuentes», sentencia.

Una mujer camina por las casas de Las Domingueras, donde se rodó la serie De San Bernardo

Desde hace años, Entrevías encadena los ingresos más bajos por código postal de Madrid: 18.049 euros es la renta media disponible, según el último informe de IRPF de la Agencia Tributaria. Lo siguen Pavones (19.580 euros), Villaverde-San Cristóbal de los Ángeles (20.038) y Usera (20.169).

En cuanto a la tasa de paro , según el portal estadístico del Ayuntamiento de Madrid con datos de 2020, sostiene la más alta del distrito: 15,66 frente al 13,34 de Puente de Vallecas y 11,72 de toda la ciudad en la misma fecha.

En lo que no está a la cabeza es en los delitos . Los datos municipales de seguridad ciudadana, respecto a intervenciones de Policía Municipal con detenidos e investigados, muestran que Centro se sitúa como primera de esta lista con 1.469 operaciones; Puente de Vallecas es la segunda, con 1.086.

Desde hace 32 años, José María J. H. trabaja como agente municipal y 30 de ellos los ha pasado en la Unidad de Distrito de Puente de Vallecas , donde ahora es oficial de Policía. «El distrito ha incrementado su población desde hace 20 años y eso conlleva que haya más problemática, pero los delitos siguen siendo similares y la situación, tranquila. En 30 años me habré encontrado con tres o cuatro sucesos con arma de fuego », resume, sobre su día a día en el trabajo, este profesional del Cuerpo que, además, nació en el barrio.

Calles del barrio de Entrevías, en el distrito de Puente de Vallecas De San Bernardo

«Existen hurtos , trapicheos de drogas, pero eso es común en todos los barrios. De hecho, hay en zonas en las que los delitos han disminuido, como en Monte Igueldo a raíz de las cámaras instaladas por el ayuntamiento y la desmantelación de narcopisos », explica, y añade: «Antes teníamos guetos muy concretos de venta de droga que hemos cerrado y se han trasladado a otros puntos no solo de Vallecas, sino de Usera y Villaverde». «Este es un barrio humilde, multicultural y abierto», concluye el oficial.

Pilar vive en Entrevías desde que tenía tres años y nunca se ha encontrado con nada parecido a lo que enseñan los más sesenta minutos de cada episodio. «¿Qué pretenden poniéndole el nombre de Entrevías? Solo por respeto a la generación que levantó el barrio deberían cambiarlo», se pregunta la vecina. «Hay degradación, problemas, delincuencia... Como en muchos otros, pero no con esas escenas de armas y prostitución », afirma ella: «Es deshonesto e injusto recibir este trato».

Rótulo aclaratorio

Ante el malestar, la productora de la serie que se emite en Telecinco ha decidido insertar al inicio de cada episodio un rótulo aclarando que «los personajes, lugares y hechos retratados son completamente ficticios y no tienen nada que ver con la realidad del barrio de Entrevías». Para los vecinos esto no es suficiente. «Valoramos que se ponga, pero indudablemente no estamos conformes. Si estamos en un entorno de ficción , la serie tendría que haber recibido un nombre ficticio», dice el presidente de la asociación vecinal La Viña de Entrevías, Manuel Martínez.

«Entrevías es un barrio obrero, de personas que viven día a día del trabajo. Hay problemas de limpieza, trapicheos..., pero nadie va con una pistola», subraya, y se queja también de los escenarios elegidos. Pese a llamarse ‘Entrevías’, el bar en el que discurre gran parte de la trama está situado en Villaverde Alto, al igual que la ferretería en la que trabaja el protagonista, interpretado por José Coronado. Su casa está en el barrio de San Diego, y la discoteca en la que un policía corrupto negocia con traficantes queda en Carabanchel . Poco, o casi poco, tiene ‘Entrevías’ de Entrevías y aunque el protagonista afirme que «hijos de puta hay de todos los colores, pero todos acaban aquí» la realidad muestra que la serie exagera y se equivoca.