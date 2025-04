Enrique López: «Esta semana podremos prescindir de una de las tres morgues temporales»

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López , brega estos días con la coordinación de las emergencias en plena vorágine por la crisis sanitaria . Es muy crítico con el presidente del Gobierno:«Ha intentado dividir a los españoles», cree. De hecho, le parece que su oferta de unos nuev os «pactos de la Moncloa» es «una trampa para tapar su incompetencia».

¿Había vivido alguna situación tan terrible como esta?

No, nunca he vivido una situación de este tipo. El 11-M lo viví de manera directa porque me tocó iniciar la organización de toda la logistica en el tratamiento de cadáveres, yfue realmente muy grave, descomunal la sensación ante aquella masacre perpetrada por terroristas. Pero esto es de otra naturaleza, muy diferente, estamos ante algo extraordinario y es muy difícil encajarlo.

Los primeros equipos de intervención que entran en las residencias de mayores son de su consejería.

Si. Desde el principio, el Gobierno de Madrid identificó las residencias como un lugar de especial preocupación, y por eso el 6 de marzo se prohibieron las visitas de familiares, porque éramos conscientes de que ahí estaban las personas más vulnerables y las más débiles ante el virus. Ante la evolución de la crisis, comenzamos a solicitar a la UME la desinfección de residencias. Más tarde decidimos realizar un Plan de Choque, que envía a las residencias un equipo ligero formado por bomberos, policía local, etc, que hace una descripción de las necesidades y urgencias y la situación general de cada una Y en función de esto, se manda luego un equipo pesado con sanitarios, personal de Políticas Sociales, bomberos, la UME, policía local, Protección Civil y Cruz Roja, y se determinan ya si hay que separar residentes infectados de los que no; si hay que trasladar a otras residencias u hospitales a alguno; extraer fallecidos; analizar la situación en que se encontraban en función de las bajas del personal...

¿Y estos equipos ligeros, cuando entran en las residencias, qué es lo que se han encontrado?

Se han encontrado un gran número de residencias en las que había una situación normalizada; y unas 40, en las que actuamos de forma inmediata, porque estaban en situación crítica como consecuencia del número de afectados o de fallecidos o el poco personal por las bajas. En otras, se han hecho labores de desinfección, y en todas entrega de material. Siempre asumiendo el alto grado de letalidad que tiene el virus, que se da en las residencias y también se dio fuera de las residencias.

De hecho, uno de los problemas que ha habido que solventar ha sido qué hacer con tantos fallecidos.

Efectivamente, cuando empezamos a encontrarnos con ingentes cantidades de cadáveres en hospitales fundamentalmente, pero también en residencias y en domicilios particulares –desgraciadamente hay mucha gente que ha muerto sola en su casa–, el sistema funerario se vio desbordado. Entonces, habilitamos a la UME y al cuerpo de bomberos para que pudieran realizar la extracción de cadáveres; y los trasportamos a depósitos provisionales: el Palacio de Hielo de Madrid, el Instituto de Medicina Legal y el Palacio de Hielo de Majadahonda. Si Dios quiere y todo va como va, esta semana podríamos prescindir de una de las infraestructuras. Pero piense que hemos tenido días de más de 500 fallecidos.

Ha dicho que había gente que se estaba muriendo sola en casa. ¿Son los bomberos quienes los encuentran?

Si, son personas que viven solas en casa y que o bien no pidieron ayuda sanitaria, o no pusieron en conocimiento de nadie su situación, y fallecieron. Hubo que utilizar a los bomberos para entrar en eso domicilios, levantar esos cadáveres y retirarlos. Para que nos hagamos una idea, del 14 de marzo al 7 de abril, en Madrid han fallecido 13.116 personas por todas las causas, no solo coronavirus. En un periodo normal, en Madrid en las mismas fechas murieron unas 3.200 personas. Hemos pasado de una media de 130 personas al día a una de más de 500. Si analizamos esto en las residencias, vemos que también se ha producido un notable aumento de la mortalidad, en menor grado que en la general porque en la residencias es donde se concentran las personas más mayores y las más proclives a fallecer. Se está poniendo el foco en las residencias, y evidentemente ha muerto mucha gente, pero no más sino más bien incluso un poquito menos en proporción al resto de los fallecimientos que se han producido como consecuencia del coronavirus.

¿Qué está pasando en la Cañada Real, que han pedido un par de veces intervención de la UME?

En la Cañada Real hay personas que no es que desobedezcan, sino que les cuesta más confinarse en sus domicilios. También hablamos de unos domicilios con unas condiciones que no son las normales, pero aún así tienen que confinarse.

¿Está habiendo problemas de seguridad en la región?

No. Mantenemos reuniones cada dos días con la Delegación del Gobierno, y con los representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la UME, y la Federación de Municipos, y lo que estamos viendo es que los madrileños están cumpliendo las normas de confinamiento de una manera ejemplar. Hay personas sancionadas, y un mínimo de comisiones de delitos, pero también han bajado muchísimo.

Como jurista, ¿qué le parece el estado de alarma, se parece más a un estado de excepción?

Tenemos una ley muy antigua, que habrá que pensar en actualizarla, donde el estado de alarma, aunque técnicamente estaba pensado para situaciones de alarma sanitaria, parece que es un traje estrecho para las medidas que se han adoptado, en cuanto a la limitación de determinados derechos fundamentales. Pero parece que ha habido consenso político en que era el formato jurídico más adecuado. Cuestión diferente es el uso que el Gobierno en algunos casos está realizando, en la producción de algún tipo de norma. Pero todo esto será estudiado con posterioridad, no es el momento ahora de hacer este tipo de reproches, a pesar del indignante espectáculo que tuvieron que sufrir los españoles en la actuación del presidente del Gobierno el miércoles en el Congreso.

La relación entre Díaz Ayuso y Pedro Sánchez parece que se está agriando cada vez más

El que quiera ver aquí un enfrentamiento entre Ayuso y Sanchez está absolutamente equivocado. El Gobierno de la nación ha encontrado siempre en la presidenta de Madrid uno de los mayores aliados, y mayor lealtad que algunos de sus ministros.

La presidenta envió un duro comunicado en respuesta a las palabras de Sánchez en el Congreso.

Lo que se vio en el Congreso el miércoles es un espectáculo indigno de una democracia: un presidente del Gobierno crispado, superado por la situación e incapaz de reconocer sus errores en la gestión de esta crisis, solicitando unidad y a la vez quemando puentes con el principal partido de la oposición. El presidente intentó dividir a los españoles en dos bloques. Pero crispación antes de gestión es un eror que terminará pagando el presidente del Gobierno.

Criticó la falta de transparencia del Gobierno de Madrid por no dar cuenta en la Asamblea de sus decisiones.

Comparar el control parlamentario de gobiernos autonómicos, que únicamente mantenemos la gestión ordinaria en el marco de las órdenes dadas por la autoridad competente, con el control de un Gobierno de la nación que tiene poderes extraordinarios que le otorga la declaracion del estado de alarma, es una desvergüenza intelectual. No se puede comparar esto. Fue un espectáculo inapropiado de un presidente inapropiado y que como apuntaba Felipe González, rezuma inexperiencia por todos los costados y lo que es peor, le falta humildad.

En este panorama, estos segundos Pactos de la Moncloa que quiso apuntar ¿qué futuro les ve?

Yo no puedo creerme que el presidente del Goberno realmente quisiera llevar adelante esos pactos. Lo que ha querido es tender una trampa para echarle la culpa a la oposción de su propia incompetencia.

¿Qué le parece que algunos sindicatos hayan denunciado a la Comunidad por no tener material para protegerse?

Los sindicatos han denunciado a la Comunidad, al Gobierno de la nación ... Madrid ha intentado por todos los medios que todos los que trabajaban en situación de riesgo tuvieran material de protección. Otra de las grandes mentiras del presidente del Gobierno es decir que la Comunidad de Madrid no se había pertrechado de material: el 4 de marzo, a pesar de las dificultades que ya estaba generando el Gobierno Central, hizo una gran compra de respiradores, que nos ha permitido combatir el pico de esta crisis. Nos adelantamos en todo, y ese es el gran problema de Pedro Sanchez. El 6 de marzo prohibimos las entradas a centros de mayores; el 9 suspendimos la actividad docente en contra del Gobierno de la nación. El 7 de marzo en España ya había 500 infectados y 17 fallecidos, y se decidió autorizar manifestaciones en Madrid que fueron auténticos ventiladores del virus, cuando con esa cifras otros países han confinado a la población. Aquí está el gran quid de la cuestión: el Gobierno de Pedro Sánchez tardó en reaccionar. Otros gobiernos, en una situación notablemente más leve de la española, confinaron a su población, como en Portugal. Por eso la oposición allí es mucho menos crítica que la española, porque se hicieron bien las cosas.