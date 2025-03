Enorme botellón con 25.000 jóvenes congregados por WhatsApp en Ciudad Universitaria La Policía Municipal se queja de la falta de aviso del Rectorado y de que le enviaron una copia de un correo electrónico a Delegación del Gobierno cuando ya estaban todos los jóvenes congregados, a las once de la noche

Lo que se vivió anoche en Ciudad Universitaria prácticamente no tiene precedentes en tiempos de pandemia. Más de 25.000 jóvenes se congregaron en la zona, cercana a la facultad de Derecho, durante horas para beber, como si no hubiese ya rastro alguno del Covid-19. No hubo incidentes.

Fuentes policiales afirman que «en ningún momento se avisó ni se ofreció información previa»: «Pasadas las 23 horas, se recibe copia vía mail de un correo remitido a Delegación de Gobierno, en dos buzones administrativos (no operativos) de Policía Municipal, con miles de personas ya en la zona. Parece que la convocatoria fue por WhatsApp y que se celebraban fiestas universitarias», añaden desde la Policía Municipal a ABC.

El Cuerpo local afirma que «estuvo por la zona desde pasada la media noche a 7 de la mañana»: «Pero sin un aviso previo por parte de la Universidad y, por ello, sin el correspondiente operativo preparado, disolver a unas 25.000 personas es tarea casi imposible . Por eso, las labores de vigilancia y control se centraron en evitar incidentes, sobre todo en los viales y en el entorno del Metro. Se logró el objetivo de evitar incidentes graves, dada la altísima confluencia de personas», agregan.

Aseguran, además, que la presencia de los agentes «logró que las personas congregadas se fueran marchando, pero la ausencia de medios de trasportes a esas horas hizo que fuera de forma muy lenta» . Entre otras unidades, hasta allí se desplazaron efectivos de varios distritos (en especial de Moncloa), las Unidades Centrales de Seguridad (UCS), y la sección de Apoyo Aéreo (drones).

«En el resto de la ciudad se ha constatado la presencia de algo más de gente en la calle que el pasado fin de semana, pero no ha habido incidentes destacados. Recordar que la Policía Municipal refuerza sus servicios de prevención de botellones con unos 200 agentes extra los fines de semana», sentencian.

Los comentarios de los allí congregados y de sus amigos que no pudieron acudir, para colmo, eran del tipo «ya estamos vacunados», «cómo me gustaría estar ahí»... Las escenas de fiesta parecía que nos retrotraían al año 2019.

Ciudad universitaria de Madrid... una vergüenza la verdad, esto sí, pero ir a clase presencial no. pic.twitter.com/TBZkNs0rd3 — B€▲†®↑Z ™ (@beaaxrecuero) September 18, 2021

La indignación social es máxima, como puede comprobarse en cientos de comentarios en Twitter, donde la gente no se explica cómo personas universitarias y supuestamente formadas han podido actuar de esta manera.

Imágenes del macrobotellón de anoche en la Ciudad Universitaria de Madrid 👇🏽pic.twitter.com/zYBdpIbsnb — Fernando H. Valls (@FernandoHValls) September 18, 2021

El consumo de alcohol en la vía pública está prohibido en la Comunidad de Madrid en cualquier circunstancia, pero más grave aún resulta en tiempos de coronavirus. La Policía Municipal lleva meses con un plan de refuerzo para evitar y dispersar concentraciones de personas en este sentido, con más de 200 agentes extra y el uso de drones.

Los españoles están empezando a despertar.



Ciudad Universitaria, Madrid. pic.twitter.com/YJLx8NN9fA — Nerea (@NereaVaquerizo) September 18, 2021

La polémica en torno a este caos está servida.