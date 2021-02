Elsa vuelve a casa tras 315 días ingresada por Covid La paciente de 52 años abandona el Hospital Gregorio Marañón después de superar la UCI y múltiples complicaciones

Elsa Lomas vuelve a casa 315 días después. Esta mujer de 52 años ha sido la paciente más longeva del Hospital Gregorio Marañón, ha luchado durante diez meses contra el Covid, la mitad de ese tiempo en la UCI. Requirió ventilación mecánica y salió a planta con múltiples secuelas. Este lunes ha recibido el alta.

«Tengo unas ganas locas, como en casa en ningún sitio», agradecía Elsa hace unos días en unas imágenes que ha remitido el hospital a los medios. Elsa bajó a los infiernos, y su camino de vuelta ha sido una montaña rusa. «Superó cada uno de los inconvenientes, ella es la expresión de todo lo grave que le puede pasar a un paciente Covid», explica María Eugenia García, médico adjunto del servicio de Medicina Interna del Marañón.

El ingreso de Elsa, el pasado 7 de abril, frustró los planes del fin de semana de la familia, que habían planeado una visita al parque de Arribes del Duero. Quince días más tarde la internaron en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permaneció hasta el mes de septiembre, la mayor parte del tiempo, sedada. «Estuve en la UCI, pero no me acuerdo. Casi la mitad no me enteraba de nada», cuenta Elsa. Si respiró entonces fue con ventilación mecánica y, durante un mes, con un sistema de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO).

Seis meses después abandonó la UCI. Los sanitarios la saludaban por los pasillos, aunque Elsa no reconocía a muchos, con casi medio año en blanco. Aún quedaba un buen trecho por recorrer. «Salió a planta con secuencias de infarto cerebral, trombosis, múltiples infecciones pasadas pero con secuelas...», recuerda la doctora García. Elsa dice haber estado en «todas las plantas», asegura conocer «todo el hospital». Más de 300 sanitarios de diversas especialidades la sacaron adelante.

El despliegue incluyó profesionales de enfermería, celadores, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, fisioterapeutas y médicos de los servicios de Medicina Interna, UCI, Enfermedades Infecciosas, Neumología, Rehabilitación, Psiquiatría, Endocrinología y Nutrición, Neurología y Hematología, entre otros. Todos involucrados en la atención y cuidados de Elsa, que estuvo en una situación crítica por las complicaciones derivadas de la Covid-19, pero también por sus patologías previas, un linfoma no Hodgkin.

Una odisea de 300 días

Horas antes de marcharse de la habitación, Elsa no soltaba la mano de su enfermera de Salud Mental, Sofía Martínez. La joven le tiñó el pelo de azabache, a juego con sus ojos. «Quieras que no, me estaban saliendo canas, y parece una tontería pero el aspecto hay que cuidarlo», declara Elsa. «Hay que sentirse guapa, una mujer, una persona... no un paciente», coincide Sofía. «Sí, sí», asiente la primera. Comparten una mirada cómplice. Sus manos siguen entrelazadas.

La recuperación de Elsa ha sido una odisea de avances y retrocesos. Sofía rememora esos «ratitos malos» que no escasearon: «Parecía que íbamos para arriba y de pronto...» «Marcha atrás», termina Elsa la frase. Así, a trompicones, sobrevivió. Pasaron meses, pasó el verano, su hija terminó el quinto año de Primaria... Elsa despertó confusa y, con el tiempo, se recobró. «Vamos viendo que poco a poco sale la Elsa de siempre, una persona resiliente, fuerte, con muchas ganas de vivir», relata Sofía.

La vuelta a casa, casi un año después, tampoco es tarea sencilla. «Estamos muy ilusionados, aunque vuelve muy deteriorada y tiene mucho camino por delante», reconoce su hermana, Esther. Con todo, Elsa ha derrotado la enfermedad que ha doblegado al planeta entero. «Vive esto como si hubiera perdido un año, pero ha ganado una vida. Ha sido una superviviente porque ha colaborado y ha tenido una familia que la ha ayudado todo el tiempo», afirma la doctora García. Este lunes, tras 315 días como huésped del Marañón, Elsa ha sido despedida entre aplausos. Los profesionales entonaron el 'Cumpleaños feliz': este miércoles celebra sus 53 años, en su casa, con su familia.