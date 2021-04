Elecciones Madrid Mitin tranquilo de Vox en Parla: «Condenamos toda la violencia, pero lo de Iglesias apesta a montaje» Rocío Monasterio y Santiago Abascal arengan a sus fieles, en una plaza totalmente controlada por la Policía

Parla, 19 horas. Han pasada ya unas cuantas desde que la cabeza de lista de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, afirmase en el debate de Cadena Ser «no creerse» las amenazas recibidas por el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, provocando su marcha del mismo -y la posterior salida de Ángel Gabilondo (PSOE) y Mónica García (Más Madrid)-, cuando más de un millar de fieles al partido que dirige Santiago Abascal ya esperan en la plaza de Adolfo Marsillach la llegada de sus dos líderes. La música suena, ameniza los prolegómenos. Y entre canción y canción, vivas a España y a la Policía Nacional. La polémica de esta mañana parece quedar lejos. Varios furgones de las Unidades de Intervención Especial, los llamados «antisturbios» vigilan la entrada y salida al enclave, con diversos filtros de acceso en todas las calles adyacentes, a fin de evitar la presencia de miembros de extrema izquierda y los consecuentes incidentes registrados en la plaza roja de Vallecas o Navalcarnero. Solo en una de las calles, a mucha distancia de los congregados, la Policía se tiene que emplear a fondo para disuadir a varios jóvenes en clara actitud desafiante. Según Telemadrid, este grupo llegó a lanzar piedras, sin que impactaran en ninguna persona.

19.40 horas. Los aplausos se suceden, también los teléfonos móviles elevados al cielo para grabar la escena y los banderines de España ondeando de lado a lado. «Presidente, presidente», gritan algunos, mientras una especie de música solemne da la bienvenida a los oradores. Tras una breve presentación, toma la palabra la propia Monasterio. «Presidenta, presidenta», cantan ahora los fieles. «Yo tengo un mensaje para Pablo Iglesias: cierre la puerta al salir», dice la lideresa con vehemencia. El debate salta de nuevo al primer plano. «La izquierda ha traicionado a los suyos, ha abandonado a los barrios y a los municipios de Madrid. No quieren que en Vox denunciemos la inseguridad, la okupación, los grupos de menas que campan por las calles, el yihadismo que habéis sufrido aquí en Parla», añade. En apenas cinco minutos, las cartas ya están sobre la mesa.

El discurso cala. Turno ahora para los impuestos y las clases más desfavorecidas. «Muchos no sabéis lo que va a pasar en unos meses con este Gobierno de la mentira, este Gobierno criminal... No sabemos lo que va a pasar porque el problema es Sánchez», remarca, en alusión a sus pactos con los independentistas, la izquierda abertzale y Pablo Iglesias, «ese que se ha ido de la Ser con el rabo entre las piernas». La protección de la familia es otra de sus bazas. «Nosotros queremos proteger a las madres», incide Monasterio.

El toque de queda y las medidas para luchar contra el coronavirus tampoco faltan. «Hemos sido víctimas de restricciones arbitrarias, de restricciones que coartan nuestra libertad, de tener que irnos corriendo a casa como delincuentes. Es todo absurdo», remarca la cabeza de cartel regional, convencida de que su partido es la única solución: «Por eso os pido el voto. Muchas gracias, amigos, y viva España». La plaza estalla en aplausos.

19.52 horas. Abascal coge el micrófono. «Hoy quiero decir en esta tribuna que Vox condena toda la violencia, porque Vox ha sufrido toda clase de violencia», asegura con firmeza. Y lo hace en clara alusión al PSOE y a Podemos, «que solo condenan la violencia que sufren ellos». Tras ello, recuerda lo que todos los simpatizantes de Vox sospechan en la plaza: «Esto apesta a montaje. Y Vox acudirá a los tribunales para que se investiguen estas presuntas amenazas y nos personaremos como acusación popular».

20.00 horas. Abascal mantiene el ritmo y procede a leer una lista. En ella, lleva escritas todas las fechas en las que su formación «sufrió la violencia de la extrema izquierda». «18 de septiembre de 2018, Arran cuelga pancartas llamando fascistas a los miembros de Vox. 15 de noviembre de 2018, acosan a Vox y a Ortega Lara diciendo 'Ortega de vuelta al zulo'... Ninguna condena», enumera al principio, sin olvidar el día que «La Sexta acudió a las casas de los votantes de Vox en Marinaleda». «Ninguna condena en los medios de comunicación, el PSOE y Podemos», apostilla.

20.04 horas. La sucesión de hechos es larga, pero el jefe de filas de Vox no cesa en su empeño. Destacan, entre otros episodios, los disturbios en las manifestaciones por Pablo Hasel «que el señor Echenique se niega a condenar». Desde la tribuna, redobla sus ataques contra Iglesias, «ese personaje al que Sánchez ha puesto como vicepresidente en el Gobierno de España».

20.10 horas. Abascal continúa con su lista de ataques a Vox y la violencia desatada por la extrema izquierda en las manifestaciones por Pablo Hasel, entre otras ocasiones, que «Pablo Echenique se niega a condenar». Con el mitin ya en la recta final, pone el foco en «el problema de la izquierda». «Ya no hablan de los problemas reales de los trabajadores». A su juicio, solo quieren impedir que los partidarios de Vox acudan a las plazas, «por eso recurren a la violencia, porque ya no representan a los trabajadores. Son incapaces de ir a Mercamadrid y hablar con la gente que madruga». La gente que madruga, «pero no para lanzar piedras».

20.18 horas. Los últimos mensajes van dirigidos a la situación de los menores extranjeros no acompañados (menas) y a la «responsabilidad» que dice tener Ayuso para con ellos. «Nuestra responsabilidad es mandarlos con sus padres si son niños y a las cárceles si son delincuentes», sostiene Abascal. «Evitar el asalto comunista a la Comunidad de Madrid» es su objetivo y, por ello, «es muy importante que antes del 4 de Mayo, Ayuso diga con quién va a gobernar». «Vox sale a por la victoria», proclama subiendo el tono.

20.22 horas. «Adelante Españoles. Viva España», dice ahora para despedir el acto, «dando las gracias, pero como Dios manda». Suena el himno nacional. Y se marchan. Esta vez, sin incidentes reseñables.