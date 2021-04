Elecciones Madrid RTVE informa que el último debate electoral entre los candidatos al 4-M será el 29 de abril Los partidos políticos aún no han confirmado su asistencia, mientras el PP sigue enrocado en participar en un único encuentro en la Academia de Televisión

El mismo día en que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dejado la puerta abierta a realizar su único debate antes del 4-M en Telemadrid, la cadena autonómica, RTVE ha cerrado el cara en cara en su plató. La televisión estatal ha ratificado este miércoles su decisión de organizar el último encuentro entre los candidatos el próximo jueves 29 de abril, a cinco días de los comicios.

El debate electoral tendrá lugar en los estudios de RTVE en Prado del Rey. El pasado 15 de marzo, el ente público ya remitió una carta a los partidos políticos con representación en la Asamblea de Madrid para que sus cabezas de lista participasen en el encuentro televisivo. El debate se emitirá en directo y en horario de máxima audiencia en La 1 para toda España, así como en el Canal 24 Horas, la web de RTVE y Radio 5, según ha informado RTVE. La señal también estará a disposición de otros medios.

Aunque no se trata de una propuesta, sino de una decisión definitiva, como remarcan desde RTVE, las distintas formaciones políticas aún no han confirmado su asistencia. Todavía no hay acuerdo sobre las posibles fechas y cadenas. Mientras tanto, el PP madrileño insiste en que su candidata solo acudirá a un debate y en la Academia de Televisión. «No podemos estar debatiendo todos los días y en todas partes», ha dicho Ayuso este miércoles sobre las cuatro posibilidades abiertas: la Academia de Televisión, Telemadrid, RTVE y AtresMedia (para La Sexta). «Ahora son las televisiones y los equipos los que debéis decidir cuál», insistió la presidenta.