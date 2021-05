Elecciones Madrid La jornada de reflexión de los candidatos al 4-M: de paseos por la Sierra a tiempo en familia Los cabeza de lista de los principales partidos aprovechan las últimas horas antes de la apertura de urnas para dedicarse a la lectura o hacer deporte

Tras la tensa campaña celebrada en Madrid con motivo del adelanto electoral y los mítines de todos los candidatos, llegan las 24 horas previas a lo que será una jornada histórica: la primera vez que se vota en pandemia y la segunda que se hace en día laborable (solo hay un precedente en la región: los comicios de 1987 en los que Joaquín Leguina revalidó mandato). Los cabeza de lista a la Asamblea de Madrid apuran las últimas horas antes de la apertura de urnas y aprovechan la jornada de reflexión para dar paseos por la Sierra, dedicarse a la lectura, hacer deporte y pasar tiempo en familia.

Esta última es la opción elegida por la candidata de Vox, Rocío Monasterio, que pasará el día con sus cuatro hijos (de entre 19 y 9 años) y su marido, Iván Espinosa de los Monteros.

Edmundo Bal, representante de Cs, ha salido a correr por la mañana por el parque del Retiro. «Es algo que ha echado en falta durante las semanas de campaña debido a la intensidad de la agenda y que habitualmente hace a diario», aseguran desde de la formación. Tras esto, comerá con su familia y «saldrá a desconectar» con la moto en una ruta con su hija. Por la tarde, aprovechará para reunirse con sus compañeros de partido para «tomar unas cañas». Mañana, martes, ejercerá su derecho a voto en el centro cultural Alfredo Krauss y seguirá los resultados en la sede nacional de Cs.

Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, ha decidido que su destino en este lunes tan atípico sea la Sierra madrileña. Hasta allí se desplazará con su familia y con miembros de su lista electoral, como Isa Serra, Alejandra Jacinto, Jesús Santos y Serigne Mbaye. Mañana votará en el colegio electoral de La Navata, zona de Galapagar en la que vive.

La candidata de Más Madrid a la Presidencia, Mónica García, también disfrutará de sus hijos y su familia, con los que saldrá a caminar por el parque del Retiro y retomará la lectura de un libro que dejó a medias con el inicio de la campaña. «Voy a recuperar ese tiempo que no he estado con ellos durante la campaña, una campaña que ha sido ilusionante y muy motivante», ha contado García.

Ángel Gabilondo, candidato del PSOE, sigue la misma línea. Ha empezado el día, tal y como él mismo ha comunicado, leyendo. «A mí me gusta leer y se me van acumulando los libros. He empezado leyendo 'El hilo de oro', de David Hernández de la Fuente, un libro que habla sobre los discursos clásicos comparándolos con los discursos actuales», ha explicado Gabilondo. A mediodía se ha desplazado hasta el Hotel Princesa, donde mañana seguirá la jornada electoral y el escrutinio. «Queríamos ver cómo se han concebido los espacios», ha dicho a las puertas del establecimiento. Tras esto se reunirá con sus dos hijos, a los que hace tiempo que no ve. «Espero poder ver a mi nieto Mauro que cumple tres meses y apenas lo he visto. En los últimos 20 días no lo he visto. Voy a hacer una vida sencilla que es la que siempre me ha gustado. Pero no me deja de sonar el teléfono, supongo que eso les pasa a todos los candidatos», ha afirmado.

Por último, Isabel Díaz Ayuso, candadita a la reelección por el PP, no ha abandonado la faceta institucional. Por la mañana ha visitado el Centro de Procesamiento y Difusión de Datos, instalado en Ifema, desde el que se coordinará el dispositivo de las elecciones autonómicas. Por la tarde tiene previsto dar un paseo con su familia.