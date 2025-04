Elecciones Madrid: El estacionamiento en zona SER será gratis el 4-M

El Ayuntamiento de Madrid ha suspendido para el próximo martes, con motivo de las elecciones , el Servicio de Estacionamiento Regulado ( SER ), por lo que será gratuito durante toda la jornada . El miércoles volverá a funcionar en su horario habitual, de 9 a 21 horas.

La zona SER tiene como objetivo la regulación y control del estacionamiento de vehículos en determinadas zonas de la vía pública de la capital. Lo normal es que los martes funcione en horario de 9 a 21 horas, siempre y cuando no se declaren festivos , jornadas en las que no tiene servicio. El Gobierno de la Comunidad de Madrid rehusó declarar festiva la jornada electoral, pero sí la declaró inhábil a efectos escolares. Con el objetivo de facilitar la asistencia a las urnas, el Consistorio decide que el aparcamiento sea gratuito y que no tenga límite de tiempo.

La zona SER se subdivide en barrios y existen tres tipos de plazas: verdes, azules y mixtas. También se contemplan dos ámbitos diferenciados, para uso disuasorio y para uso por motivos socio-sanitario s. En las plazas verdes los usuarios con autorización de residente pueden estacionar sin límite de tiempo dentro de su barrio . En la vía delimitadora de un barrio con otro, pueden aparcar en las plazas verdes de ambas aceras. Los demás usuarios, pueden estacionar durante máximo dos horas. «Alcanzado este máximo, no se puede volver a estacionar en el mismo barrio hasta que no haya transcurrido una hora desde la hora de fin de estacionamiento », informa el Ayuntamiento, respecto al funcionamiento habitual. Estos extremos también quedan sin aplicación el martes, 4 de mayo.

En cuanto a las plazas azules , cualquier usuario puede aparcar en ellas durante máximo cuatro horas. En las vías delimintadoras entre barrios, puede estacionar en ambas aceras siempre que haya abonado el importe correspondiente. Además, los residentes pueden aparcar de 20 a 21 horas dentro de su barrio. De nuevo, el martes estos requisitos no tendrán validez.

