El edificio de Prado 30 de Madrid que okupó La Ingobernable no acogerá finalmente el Museo Judío El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado que «no se ha aportado la documentación justificativa»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha avanzado este viernes que el edificio de Prado 30, antes 'okupado' por La Ingobernable, no acogerá finalmente el Museo Judío de la capital porque «no se ha aportado la documentación justificativa».

«Archivamos el procedimiento. No podemos mantener esta decisión, es un edificio en un entorno privilegiado, pero tal y como anunciamos el proyecto, ahora no será posible porque no se ha podido aportar la documentación», ha manifestado el regidor durante su intervención en los Desayunos Madrid de Europa Press.

El regidor ha señalado que ahora se buscará otro proyecto de ámbito cultural que sea compatible con el uso dotacional que tendrá también este inmueble.