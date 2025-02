El edificio fantasma de Ciempozuelos: cuarenta años sin mover el esqueleto

Hubo un tiempo, a mediados de los años 2000, en que el Club Deportivo Ciempozuelos rozó el cielo llegando a disputar hasta tres ‘playoff’ de ascenso a Segunda División B. Pese a que el salto de categoría nunca terminó de materializarse, aún hoy son varios ... los vecinos de la localidad que recuerdan aquellas contiendas subidos a lo alto de los ‘pisos esqueletos’. Se podría decir que la azotea del bloque de nueve alturas levantado a un costado del estadio fue, por aquel entonces, el mejor palco de aquellos que elegían no pagar la entrada. Jornadas de gloria, en las que estos espectadores de nuevo cuño lograban conservar unas monedas a cambio, literalmente, de poner su vida en juego. Temerarios, dicho sea de paso, como tantos otros, durante los más de cuarenta años de vida de un edificio fantasma al que ahora el Ayuntamiento desea poner fin.

Antes de entrar en barrena administrativa, conviene describir al coloso. A finales de los años 70, las grúas abandonaron un edificio desnudo; elevado a base de forjados, pilares y vigas, pero desprovisto de cualquier otro elemento. Ni rastro de paredes, puertas, ventanas o escaleras. Una postal de trazos apocalípticos extendida hasta nuestros días. El dilema, cuentan los residentes de la zona, siempre ha resultado el mismo. «Es normal ver a chavales por ahí arriba», relata un hombre, casi sin inmutarse. Sus ojos apuntan a las plantas superiores, también vandalizadas y decoradas por el espray de los grafiteros.

En la parte baja de la estructura, los restos de botellón evidencian el tránsito juvenil. A ello se suman algunos juguetes rotos, entre otros objetos pasados a mejor vida. La inseguridad en el enclave es latente. Los restos de fogatas han ennegrececido algunos de los techos, en parte derruidos y con decenas de ladrillos desprendidos. Alcanzado el que habría sido el patio interior, dos pequeños trozos de un precinto de la Policía Local yacen en el suelo desgastados por el paso del tiempo.

Interior del edificio, vandalizado y en estado de abandono DE SAN BERNARDO

Precisamente, las intervenciones en este punto no acostumbran a ser esporádicas. La última tuvo lugar la semana pasada, cuando un grupo de jóvenes dio la voz de alarma a otro residente al hallar el supuesto cuerpo sin vida de una persona. El receptor del mensaje lo transmitió de inmediato a la Guardia Civil, desatándose un operativo nocturno. Efectivos de la Benemérita y del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad peinaron con linternas el esqueleto sin encontrar ninguna anomalía. Si acaso, una pequeña chabola en el segundo nivel, abandonada por su presunto inquilino tras la llegada del temporal Filomena.

No obstante, desde el Ayuntamiento de Ciempozuelos aseguran no tener constancia de que alguien haya estado viviendo allí de manera permanente. Su alcaldesa, Raquel Jimeno (PSOE), explica a ABC las singularidades de un bloque que no será fácil derribar. «Se trata de una propiedad privada y nosotros como Ayuntamiento no estamos autorizados a intervenir. Lo único que podemos hacer es notificar a los dueños la situación para que tomen las medidas oportunas», desgrana la regidora, consciente de que solo así obtendrían el permiso para actuar de manera subsidiaria, siempre y cuando los destinatarios no atendiesen al propio requerimiento. Si la solución es clara, ¿cuál es el problema entonces? Simple. Nadie sabe quienes son los propietarios.

«En su día, parece que se hizo la división horizontal de las personas que compraron los pisos», cuenta la primera edil, sin tener sobre su mesa el listado actual de adquirientes. Por ello, han solicitado la documentación al Registro de la Propiedad para poder iniciar los citados trámites: «Es una paradoja, pero si nosotros hiciéramos alguna actuación en el inmueble, nos podrían llegar a demandar». Así, a la espera de recibir todas las identidades, el Consistorio ha hecho sus cálculos de lo que supondría la demolición: más de 300.000 euros. En el seno del Gobierno dan por hecho que, llegado el momento, los dueños de la mole de hormigón no se harán cargo de los costes derivados de la operación.

Un hombre pasea junto al inmueble de hormigón DE SAN BERNARDO

Con un plan de ajuste presupuestario de 16 millones de euros puesto en marcha desde el año 2012, las maltrechas arcas públicas de Ciempozuelos no están para grandes florituras. Ello explicaría el lamentable estado de la pista de atletismo contigua al esqueleto y erigida sobre un vertedero. «La pista se construyó en la legislatura 2004-2007 en un espacio donde los gases que salen del subsuelo han provocado su aberrante situación», rememora Jimeno, sin entender la magnitud de una obra que ni siquiera llegó a inaugurarse: «Hasta 2023, que terminaremos de pagar la deuda, es inviable acometer el arreglo».

Instalaciones deportivas al margen, lo cierto es que el fenómeno de los ‘pisos zombie’ se ha asentado en la última década para desgracia de una región que todavía cuenta con decenas de miles repartidos por sus municipios. En 2011, para muchos, el peor año de la crisis financiera, los expertos del sector calcularon que en Madrid había cerca de 100.000 viviendas fantasma. La falta de suelo edificable ha hecho que parte de ese cementerio haya sido reemplazado. Retomar el proyecto iniciado casi nunca es una opción. Y no es para menos, ya que terminar un esqueleto sale un 20 por ciento más caro que construir un edificio nuevo.