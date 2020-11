La «dura» campaña de Madrid contra el Covid-19: «El otro día contagié a mi abuela y la enterramos hoy» La Comunidad ha invertido tres millones de euros en estos anuncios «necesarios», según la presidenta Isabel Díaz Ayuso

Los anuncios «son duros, pero necesarios». Así presentó Isabel Díaz Ayuso la nueva campaña de publicidad para seguir luchando contra el Covid-19. El objetivo de la iniciativa, «la más potente en años», es remover la conciencia del espectador y trasladar la importancia de cumplir las medidas sanitarias para evitar contagios.

A través de unos impactantes vídeos –que se emitirán en todas las televisiones, en redes sociales frecuentadas por los jóvenes y en páginas musicales como Spotify–, se transmite la realidad del peligro que suponen los contagios en el entorno cercano. El mensaje también llegará a la prensa escrita, a la radio y a las calles, en torno a grandes estaciones de Metro frecuentadas por jóvenes, como Ciudad Universitaria y Moncloa.

Jóvenes «atrapados» en la UCI después de que sus amigos se salten la cuarentena y abuelos que fallecen tras mantener una reunión familiar sin precauciones son algunos de los escenarios que plantea la campaña. «Todo el esfuerzo que hemos realizado en la Comunidad de Madrid tiene sus frutos, pero hay que ir mucho más allá. No vale de nada si los ciudadanos no nos ayudan y todos en el ámbito privado echamos una mano, en aquellos rincones donde las administraciones no podemos estar», pidió Díaz Ayuso.

▶️ Saltarte la cuarentena puede acabar con tu mejor amigo en la UCI. #NoTeSaltesLaVidapic.twitter.com/TRvIWzMvwl — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) November 16, 2020

Durante la presentación de la campaña, la presidenta ha insistido en la necesidad de seguir manteniendo la disciplina en el cumplimiento de las restricciones en horarios y aforos (reuniones de máximo seis personas), la ventilación adecuada, el uso de mascarilla y el mantenimiento de la distancia social. «Si no lo hacemos, vamos a perder la libertad en Madrid», recordó.

La campaña publicitaria, que ha costado más de tres millones de euros, es «necesaria» pese a que la región ha mejorado sus datos en las últimas semanas, con un 66 por ciento menos de contagios respecto al pico de septiembre. Según explicó el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, Madrid encadena siete semanas consecutivas de bajada de casos. «De los 813 casos de incidencia media registrados en el pico de la pandemia, a mediados de septiembre, se ha bajado a los 328 actuales», destacó. Pero, como Díaz Ayuso, también advirtió: «No podemos confiarnos porque el virus no se ha ido». La última campaña de publicidad da fe de ello.