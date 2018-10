El dueño del local en el que apareció una mujer descuartizada niega tener problemas de memoria

ABC

Madrid Actualizado: 09/10/2018 01:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El dueño del local de Usera en el que apareció el cuerpo descuartizado de una mujer dentro de una maleta, tras un incendio provocado, en un escrito dirigido a ABC, explica:

«En relación al artículo publicado el 2 de octubre de 2018 en la sección impresa y digital de Madrid, titulado "Buscan la cabeza y extremidades de la mujer descuartizada oculta en una maleta", firmado por M. J. Álvarez, la dirección de ABC se retracta públicamente de todas las manifestaciones vertidas sobre el dueño del local, por ser las mismas falsas, además de innecesarias por no haberse confrontado debidamente con él, con la policía, con el juzgado ni con ninguna otra fuente solvente». «En particular, la presente rectificación afecta a los siguientes extremos: no es cierto que el dueño del local tenga problemas de memoria y que no pueda aclara a quién tenía arrendada la propiedad. Tampoco es cierto que el arrendamiento fuera verbal ni que los últimos inquilinos fueran extranjeros».