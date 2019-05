Día Internacional de la Hamburguesa Dónde comer las mejores hamburguesas en Madrid Desde miniburgers hasta bugers gourmet, se han convertido en un plato de éxito en todo el mundo

Hoy 28 de mayo se celebra el Día Internacional de la hamburguesa. Se ha convertido en todo un éxito en el mundo. De un alimento tan esencial como un filete de carne se ha pasado a un plato muy suculento e, incluso, de lujo. A la idea de poner dos rebanadas de pan envolviendo la carne, se lo debemos a alguien -aún desconocido- procedente de Hamburgo. Pero para no salir de Madrid, aquí tienes diferentes tipos de hamburguesas con los que se te harán la boca agua.

Hamburguesas con arte

Hamburguesa Nostra representa el nuevo concepto de la carne picada elevada a obra de arte ideada por el cocinero español Juan Pozuelo.

Los precios de este plato de lujo oscilan entre 1,90 euros y los 4 euros. Entre las variedades encontramos las que solo llevan carne como la Valles Esla o la Ternera. Junto a la carne lleva incorporado toda clase de condimentos: queso, jamón, verduras, foie... Tiene 30 tipos de hamburguesa diferentes.

Ortega y Gasset 89; Castellana 257; Campo de las Naciones, C. C. Zielo, C. C. Las Rozas; Moreras, 42; Glorieta de Bilbao 7; Alcalá 81; C. C. Río; Princesa 26

La favorita de Obama

Five Guys es conocido en América por su vinculación al expresidente de los Estados Unidos. En este local se jactan de que Barack Obama se presentó personalmente allí para buscar una de sus hamburguesas, ya que no tenían servicio a domicilio a la Casa Blanca.

Ahora ha llegado a Madrid este local de fast food y los «gatos» pueden ponerse las botas con sus hamburguesas que se preparan de forma personalizada. De esta manera, el cliente la combinación de los ingredientes.

Gran Vía, 44; C. C. Plaza Río 2; C. C. La Gavia; C. C. Parquesur; Plaza Mayor; Plaza Santa Ana y Castellana Azca

Hamburguesas para celíacos

En un ambiente muy newyorkino, el restaurante New York Burguer ofrece una carta sin gluten con 37 platos aprobada por la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten de la Comunidad de Madrid. Así que ya no hay excusa para que los celíacos no se tomen una buena hamburguesa, pues se adaptan a todos los públicos.

Desde hace diez años, este restaurante familiar ofrece icónicas burgers y suculentas carnes ahumadas. Están preparadas con pan sin gluten y también dispone de platos diferentes, como tacos, alitas de pollo o boles de ensalada. Además, se puede elegir el peso de la carne, que va desde los 160 gramos (cuya hamburguesa costará alrededor de 9 euros) hasta los 500 gramos (unos 16 euros).

San Germán 5; Recoletos 4; Paseo Castellana 89; Miguel Ángel 16; C.C. Moraleja Green

Hamburguesas mini

El tamaño no importa, y menos si hablamos de hamburguesas. Las miniburgers son la especialidad de Midtown, con riquísima carne de buey acompañada de cebolla caramelizada y queso provolone.

Entre la carta, no solo hay hamburguesas. También se pueden encontrar productos frescos de temporada para disfrutar de la cocina mediterránea, sándwiches o comida asiática. Es un restaurante chic-casual con una decoración muy cuidada. Lo combinan con un bar informal en el que se puede tomar el desayuno.

Paseo de la Habana, 11

Para queso-adictos

En Timesburg han creado la hamburguesa perfecta para los adictos al queso. De carne de vacuno, la nueva hamburguesa de este local está rellena contres quesos. Va acompañada de pan de cristal, mayonesa, rúcula, cebolla y pesto rojo casero.

En este local renuevan la carta añadiendo sorpresas a las burgers de siempre. Por ejemplo, alternativas en carnes premium como el costillar ibérico, alitas de pollo con salsa teriyaki (picante o no) o el Tomahawk, una pieza de ternera gallega con una puesta en escena espectacular.

Francisco Silvela, 91