El doble de casos en una semana: así se extiende el coronavirus en la Comunidad de Madrid por municipios y distritos La capital concentra la mitad de los contagios, y Móstoles preocupa como principales focos del sur

Luis Cano SEGUIR Actualizado: 05/08/2020 08:51h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El número de casos de coronavirus en la Comunidad de Madrid se ha duplicado en la primera semana de uso obligatorio de mascarilla en la región, en vigor desde el jueves pasado.

El martes pasado había registrados 2.005 casos diagnosticados en los últimos 14 días. Este martes el número de contagios se había duplicado hasta los 4.411 casos en las últimas dos semanas, según las estadísticas del Ministerio de Sanidad. En la región ya hay una tasa de 66 casos por cada 100.000 personas en los últimos 14 días, mientras la incidencia acumulada hasta el martes anterior era de 30.

Más de la mitad de los casos diagnosticados en las últimas dos semanas en la región corresponden a la capital, con 2.122 positivos, según las cuentas de la Consejería de Sanidad a lunes 3 de agosto, publicadas este martes. Los distritos más afectados son Carabanchel (208), Puente de Vallecas (205), Usera (190), Villaverde (172) y Latina (168). En el informe del martes pasado, ningún distrito superaba el centenar de casos.

En relación al tamaño de su población, las más afectadas actualmente son Usera (136 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas), Arganzuela (115), Villaverde (90), Puente de Vallecas (87) y Centro (84).

Casos por municipios

El resto de casos se reparten entre los municipios de la región. El más afectado es Móstoles, con 302 positivos en las últimas dos semanas, seguido de Fuenlabrada (171) y Torrejón de Ardoz (139), Alcalá de Henares (83), Leganés (76), Getafe (75) y Alcorcón (74). La semana pasada, los más afectados también eran Móstoles y Fuenlabrada, aunque casi con la mitad de casos, 173 y 90 positivos respectivamente. Leganés y Getafe han crecido moderadamente, mientras que Alcalá de Henares y Alcorcón casi han triplicado el número de contagios.

En relación a su población, entre los grandes municipios de la capital los más afectados actualmente son Móstoles, con una incidencia acumulada de 144 casos por cada 100.000 habitantes las últimas dos semanas, Torrejón de Ardoz (106), Fuenlabrada (101) y Majadahonda (85).

Muchos municipios, no obstante, no han registrado ningún positivo en las últimas dos semanas, según las cifras de la Consejería. En total, hasta el 3 de agosto, 78 de las 179 localidades de la región no han reportado ni un solo caso en los últimos 14 días. Otros 57 cuentan con cinco o menos de cinco casos. En estos municipios la Comunidad de Madrid no proporciona el número de contagios por confidencialidad, aunque sí la incidencia acumulada.

Seguimiento de brotes

Debido al empeoramiento de la situación, la Comunidad de Madrid anunció el pasado martes nuevas medidas en su estrategia contra la enfermedad. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, anunció el uso obligatorio de mascarillas en todos los ámbitos, limitó los grupos en terrazas e interiores a un máximo de diez personas, y recomendó hacer lo mismo en reuniones privadas en viviendas. La Comunidad de Madrid duplicará el número de rastreadores para frenar los brotes.

La Comunidad de Madrid ha registrado hasta el lunes 22 brotes de coronavirus, nueve de ellos se han detectado el fin de semana, según informó Díaz Ayuso este lunes. La situación respecto al Covid-19 en la región se encuentra «estable». «Vamos a seguir trabajando con los dispositivos que hemos puesto en marcha para que, en caso de que haya cualquier brote, controlar y poner en cuarentena. Estamos bien por ahora», aseguró la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Desde la Comunidad de Madrid se recuerda a los ciudadanos la importancia de la responsabilidad individual en la adopción y control de las medidas higiénico-sanitarias para evitar la propagación de los contagios. Esto incluye la obligatoriedad del uso de la mascarilla, la frecuente limpieza e higiene de manos, bien con agua y jabón, o con gel hidroalcohólico, además de la concienciación de que es una enfermedad que afecta a toda la sociedad, independientemente del rango de edad.