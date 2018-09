Carmena: «He cambiado de opinión. Me presento a la alcaldía»

Actualizar

12.29 Finalizan también las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa de Manuela Carmena para anunciar su candidatura al Consistorio.

12.27 Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos, opina sobre la candidatura de Carmena: «Ni ella tiene claro lo que va a presentar».

12.25 Sobre si habrá gente de otros partidos, Carmena dice: «En mi plataforma tienen cabida todas las personas, aunque sean de otras formaciones políticas».

12.23 «¿Un representante se debe al partido o al compromiso electoral? No gobiernan los partidos, sino los elegidos», se pregunta Manuela Carmena, que dice que los políticos municipales están para resolver los problemas de los ciudadanos. «Somos gestores con un programa estratégico».

12.21 Primeras reacciones. Martínez-Almeida, representante del PP en el Ayuntamiento afirma que «Manuela Carmena cree que Madrid es Manuela Carmena». Según el portavoz del PP, el Pleno del estado de la ciudad no era un buen lugar para anunciar su candidatura.

12.19 «En lo municipal no se eligen candidatos ideológicos, sino candidatos gestores, que realicen su función de forma estratégica», continúa Carmena: «El alcalde no elige a los delegados, tienen que venir delineados». Manuela Carmena no aclara qué concejales irán en su nueva lista. «Cuando se estableció la estructura de Ahora Madrid no se tuvo muy en cuenta la experiencia».

12.15 Manuela Carmena responde a las preguntas de los periodistas. «Yo quiero ir con los mejores». La alcaldesa pretende convertir a Madrid en «la mejor ciudad» y confirma que se presentara con una plataforma de electores basada en la «independencia».

12.09 Finaliza la rueda de prensa de Manuela Carmena: «El tiempo pasa y un gran síntoma de que esta ciudad está viva es su capacidad para seguir innovando». La actual alcaldesa, respecto a la reunión mantenida con Pablo Iglesias afirma que fue «pura deferencia». «También he tenido una conversación telefónica con el presidente Pedro Sánchez»

12.07 «Ahora Madrid fue un gran invento, pero no estamos en camapaña. Todavía soy la alcaldesa, no la candidata a nada. En periodo electoral hablaremos de cómo va a ser la candidatura», expone Manuela Carmena, que no revela cuál es la intención de su proyecto.

12.06 La alcaldesa asegura que fue un chico, en un supermercado el que terminó de convencerla. «Él me pidió que me presentase».

12.06 «Siempre he dicho que un periodo electora era suficiente, pero he cambiado de opinión. Soy un poco floja y los concejales me han convencido», continúa Carmena.

12.04 Manuela Carmena pretendía anunciarlo antes al Pleno. Afirma que, como el próximo día 18 habrá Pleno, su intenció era decírselo en ese momento a los concejales del consistorio.

12.00«He tomado la decisión de que, cuando llegue el momento y se convoquen las elecciones, estoy dispuesta a ser la candidata a la alcaldía», empieza la rueda de prensa Manuela Carmena, a quien le gustaría haber dado la noticia «ella misma».

Minutos antes de que se inicie la rueda de prensa. Muchos de los concejales del equipo de Gobierno de Manuela Carmena, están ya en la sala donde va a comparecer la alcaldesa. Entre ellos, el delegado de Transparencia Pablo Soto, el tercer teniente de alcalde Mauricio Valiente, la delegada de Equidad Marta Higueras, y otros.

Tras meses de especulación, Manuela Carmena ha decidido presentarse a las próximas elecciones para la alcaldía de Madrid. Su nuevo proyecto todavía es una incógnita, que hoy tratará de desvelar. Lo que se sabe, es que pretende gobernar con «lo mejor de la sociedad», en una candidatura alejada de las siglas y marcada por su independencia política.