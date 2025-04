El Dúo Dinámico y Los Secretos ceden los derechos de «Resistiré» y «A tu lado» a la Comunidad de Madrid

Las dos canciones ya estaban siendo una gran ayuda para darnos fuerzas en los balcones, pero Isabel Díaz Ayuso ha anunciado hoy que El Dúo Dinámico y Los Secretos han cedido a la Comunidad de Madrid los derechos que sus himnos «Resistiré» y «A tu lado» generen mientras dure la pandemia.

«Gracias a Los Secretos, uno de los mejores grupos de la historia de la música española, por cedernos los derechos de esta mítica canción a la Comunidad de Madrid», ha dicho la presidenta en su cuenta de Twitter, donde también ha agradecido el mismo gesto al Dúo Dinámico.

Gracias a @los_secretos, uno de los mejores grupos de la historia de la música española, por cedernos los derechos de esta mítica canción a @comunidadmadrid.



Gracias a los músicos españoles por estar a nuestro lado.

Otro gran grupo, @DD_ManoloRamon, nos ha cedido esta canción que se está convirtiendo en el himno de resistencia de los españoles contra el coronavirus.



¡Gracias! Sois maravillosos.

Todo el dinero que genere los derechos de autor de estas dos canciones a través de publicidad, emisión en radio y televisión o reproducción en streaming se destinará a la compra de material sanitario para ayudar a paliar los efectos de la pandemia en Madrid.

«Nos pidieron la canción para esta campaña de apoyo a la Sanidad madrileña, y cómo decir que no», cuenta a ABC Álvaro Urquijo. La canción la escribió mi hermano, le pedí permiso a María Urquijo (su hija) y a ella le pareció genial. Nos pareció lo más lógico no hablar de dinero en momentos como este. Ya habrá momentos para eso».

La canción, compuesta por Enrique Urquijo en 1994 como homenaje al nacimiento de su hija, fue incluida en el noveno disco de Los Secretos, «Dos caras distintas». Ha sido empleada en numerosas campañas solidarias, y por eso el líder de Los Secretos cree «que se le está dando demasiada trascendencia» a esta cesión de derechos. «Poca gente sabe que esa canción y otras de Los Secretos han formado parte gratuitamente de campañas solidarias. Hasta en siete ocasiones. "Pero a tu lado", tres veces», "Gracias por elegirme", que es mía, dos veces. Y alguna canción más, no recuerdo ahora cuál, seguramente "Déjame" en su época.

Urquijo asegura que la solidaridad «es algo muy normal en el mundo de la música, porque es lo que nos mueve. Cuando la gente escucha tu música también está haciendo un acto solidario. No están obligados, y para nosotros es un honor que tomen nuestras canciones como forma de consuelo, de ánimo, o lo que sea. Estamos en un mundo tan monetizado, que actos tan sencillos como estos, que llevamos haciendo muchos años, parece que tienen mucha trascendencia. Pero llevamos haciéndolo mucho tiempo, y no se publicita. Quien lo cuenta son los medios, no nosotros».