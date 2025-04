Renuncia la gerente de Atención Primaria en Madrid en plena segunda ola de contagios

La crisis del coronavirus mantiene a la Sanidad madrileña en un terremoto constante. La gerente asistencial de Atención Primaria, Marta Sánchez-Celaya , ha presentado su renuncia en plena segunda oleada de contagios y con la atención colapsada desde hace meses por la falta de medios durante la crisis del coronavirus. Según fuentes de la consejería de Sanidad no se trata de una dimisión, sino de un «cese a petición propia», en el marco de la renovación de tres gerencias asistenciales, que afectan a Hospitales y Planificación Estratégica.

La marcha de Sánchez-Celaya, adelantada por Voz Pópuli y confirmada por ABC, llega en un momento complicado para la Comunidad, todavía en estado de alarma por la alta incidencia del coronavirus y con la incertidumbre de no saber qué pasará a partir del próximo sábado, si una prórroga, un toque de queda o regresar al sistema de las zonas básicas de salud . Será sustituida por la doctora Sonia Martínez Machuca.

Sánchez-Celaya fue coordinadora de Direcciones de Continuidad Asistencial del Sermas. Es licenciada en Medicina, especialista de Familia y diplomada superior en Metodología de Investigación. Además haa sido directora de Continuidad Asistencial del Hospital Universitario Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), jefa de estudios de la antigua Gerencia de Atención Primaria (Área 1) y responsable de estudios de la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria. El nombramiento de Martínez Machuca se ha hecho efectivo este mismo martes , junto a los cambios en las otras gerencias decididas en el consejo de administración del Sermas. La Comunidad de Madrid ha explicado que la gerencia Asistencial Hospitalaria, gestionada por Bárbara Fernández, será dirigida por el doctor Antonio Juan Pastor, mientras que el nuevo responsable de Planificación Estratégica será el doctor Daniel Álvarez Cabo.

Martínez Machuca es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alcalá de Henares y médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, vía MIR, en el Hospital Universitario La Paz. Pastor, doctor en Medicina y Cirugía, es especialista en Medicina Interna y ha ocupado la dirección asistencial del Instituto Catalán de Salud. Álvarez Cabo, por su parte, es licenciado en Medicina y Cirugía y en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. El Summa 112 continuará bajo la dirección del doctor Pablo Busca Ostaolaza.

Cascada de dimisiones

La dimisión es un nuevo episodio en la cascada de renuncias que se han producido en la Sanidad madrileña desde el inicio de la crisis. El pasado mes de mayo, se marchó la directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, en plena polémica por si la región pasaba o no a la fase 1 de la desescalada. Ese mismo día se anunció el fichaje de Antonio Zapatero , ex director del Hospital de Ifema, como viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid. Desde entonces Zapatero ha sido quien daba explicaciones en todo lo relacionado con las cifras del Covid-19 y las restricciones en la Comunidad, junto al consejero del ramo, Enrique Ruiz Escudero.

Meses después, en septiembre, fue el turno de Emilio Bouzá . Este experto epidemiólogo se marchó apenas 48 horas después de ser nombrado portavoz del Grupo Covid, constituido para tender puentes entre administraciones. Renunció, pradójicamente, ante la confrontación entre los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez ante la necesidad de tomar unas u otras medidas.

El terremoto, no obstante, no ha sido un tema exclusivo de los cargos técnicos. El pasado 2 de octubre hizo lo propio el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero , tras meses en la picota por su enfrentamiento con Ruiz Escudero, a cuenta de la orden de no derivar a los residentes en centros de mayores a hospitales en el pico de la pandemia. Su marcha no hizo sino ahondar y poner de manifiesto la enorme brecha que existe entre el PP y Ciudadanos en Sol, especialmente en los últimos meses.