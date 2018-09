Torrelodones Dimite el concejal chantajista del PP: «En mi partido los hijos de puta crecen como champiñones» Ángel Viñas amenazó a la alcaldesa con elevar un escrito al Tribunal de Cuentas si se volvía a presentar a las elecciones: «Queremos tu silla»

S. L.

@abc_madrid MADRID Actualizado: 21/09/2018 12:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El concejal del PP de Torrelodones, Ángel Viñas, que amenazó a la alcaldesa para que no se presentara a las próximas elecciones ha presentado su dimisión, tras las presiones internas sufridas por su partido. Asimismo, Viñas no solo ha dejado el acta de concejal, sino que ha abandonado el Partido Popular. Ahora han salido nuevos audios en los que ataca a su partido. «En él tengo enemigos, tengo auténticos hijos de puta. Crecen los hijos de puta como champiñones en esta casa», dice Viñas respecto a sus compañeros.

Intentó chantajear a Elena Biurrun, líder de Vecinos por Torrelodones, a cambio de no tramitar una denuncia contra el actual equipo de Gobierno. En una conversación emitida por la Cadena Ser, el concejal reconoce que el Ayuntamiento no se ha llevado ni un euro de las obras de la A6 hechas en el municipio madrileño. «No se podría decir lo mismo si hubiesen intervenido algunas personas de mi partido», comentó Viñas, dando a entender que el PP sí podría haberse llevado alguna mordida en caso de estar en la misma situación.

Pero Viñas no cejó en su chantaje. «No tiene ningún sentido que yo siga adelante. Si os vais a presentar, nosotros seguimos con nuestra guerra», la advirtió el concejal: «Lo que queremos es la silla en la que estás sentada».

El vicesecretario de Organización y Electoral del PP de Madrid, Alfonso Serrano, explicó ayer en los pasillos de la Asamblea que este partido, en Torrelodones, llevaba un año estudiando una posible irregularidad en la construcción del túnel de la A-6, y ultimaba una denuncia en este sentido ante el Tribunal de Cuentas. Pero el concejal Viñas «ha actuado solo y sin conocimiento del partido». La denuncia contra el Gobierno municipal de Torrelodones «seguirá adelante, porque lo relevante es si realmente hubo esa desviación» presupusetaria.

Ha aconsejado al concejal popular al que se escucha en las grabaciones «que reflexione y obre en consecuencia». Y ha insistido: «Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de que se podía haber cometido un delito, tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de la Justicia».

La intención de Viñas era elevar un escrito ante el Tribunal de Cuentas por las obras del paso subterráneo de la autovía de A Coruña. En él apunta que el Auintamiento pagó más cantidad por los trabajos que permitieron unir las diferentes zonas de la localidad. Las obras a las que se refiere el concejal del PP comenzaron su tramitación en 2015 y se inauguraron el 27 de agosto de 2016. El proyecto tuvo un coste de 5,2 millones de euros.

«El daño político ya no tiene ningún sentido si no os presentáis. El daño personal no deseo hacerlo. Si os vais a presentar, nosotros seguimos con nuestra guerra y venía aquí para conocerlo. ¿Os vais o no os vais a presentar? Si no os vais a presentar yo lo paro», esgrimió el edil.