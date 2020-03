Detenido un joven que se grabó invadiendo la acera de la Castellana para saltarse un atasco El Sector de Tráfico de Madrid de la Guardia Civil ha arrestado al hombre, de 29 años, que emitió su acción delictiva en directo a través de Instagram

El martes se vivió una escena de película que pudo haber acabado en tragedia. Cientos de policías y guardias civiles se manifestaban en las inmediaciones del Congreso de los Diputados. Estos funcionarios estaban concentrados desde primera hora para protestar contra el rechazo del Gobierno a debatir la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por el colectivo Jusapol por la equiparación salarial de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Las acciones llevadas a cabo provocaron que se formaran largas retenciones en el Paseo de la Castellana. En ese momento, uno de los conductores que estaban en el atasco y que conducía un vehículo de alta gama, decidió invadir la acera de manera temeraria y conducir a gran velocidad para saltarse las retenciones.

En el vídeo, que grabó el propio arrestado y emitió en directo por Instagram, se puede apreciar cómo acelera sin ningún miramiento por la acera con el peligro que ello conllevaba. «Yo me voy por aquí, porque a mí la Policía me come los huevos. Mira por dónde me voy, por la acera, porque a mí no me tienen que hacer una manifestación ni hostias», se le escucha decir en el vídeo.

Doce horas más tarde de cometer los hechos, el hombre, de 29 años, fue detenido por el Sector de Tráfico de Madrid de la Guardia Civil. El arrestado cuenta con múltiples antecedentes.