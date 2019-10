El descuartizador de Valdemoro: «Huele mal y hay humo porque se me ha quemado la barbacoa» El colombiano Leandro V. J. asesinó a una amiga y trató carbonizar el cadáver. La Guardia Civil halló el tronco en la casa okupa

«Estoy haciendo una barbacoa de carne y se me ha quemado». Así se justificó Leandro V. J., de 26 años, ante una vecina que le recriminó por segunda vez la densa humareda que salía de la bodega del interior del chalé, situado en el número 124 de la calle de Francia del municipio de Valdemoro. Él estaba tranquilo. «El olor era espantoso, nauseabundo», según explicaron ayer varios testigos a ABC. Era la una de la tarde del miércoles pasado. A las seis de la mañana, a la misma mujer le despertó el humo. Vio las luces encendidas de la casa de Leo, como le conocen sus amigos y le llamó. «¿Qué ocurre?», le interrogó. «Nada, que se me ha caído una colilla en una manta y está ardiendo», replicó el chico. «Apágala. A ver si vamos a salir ardiendo». En el segundo aviso, ella protestó: «No, si al final nos vas a prender fuego». Presumible mente, era el cadáver que trataba de carbonizar.

A las nueve de la noche de ese día, Leo, un okupa tatuador nacido en Colombia, era visto esposado por la Guardia Civil acusado de descuartizar a una joven de 18 años por causas que están siendo investigadas. «Le vimos engrilletado en la calle con los agentes. Luego estuvieron mirando en los cubos de basura de la avenida de Europa hasta las tres de la madrugada». Así lo explicaban ayer varios residentes del barrio del Caracol, conmocionados por la terrorífica noticia. «No lo podíamos creer. Yo sigo asustada».

Así ha sido el escalofriante suceso protagonizado por el «carnicero tatuador», como se autodenomina él mismo en las redes sociales. Al parecer, tras asesinar y trocear el cadáver de la víctima, habría llamado a una exnovia a la que confesó los hechos y le pidió ayuda para deshacerse del cuerpo. Fue entonces cuando la mujer avisó a la Guardia Civil. Otra versión sostiene que una persona –podría ser la misma– le vio arrojar una bolsa de basura que goteaba sangre, por lo que, alarmada, llamó a los agentes. Esa noche no pudieron sacar la basura en el barrio ni fue retirada por los operarios.

Sea como fuere, el homicida, que llevaba unos cinco años usurpando el chalé, a la postre, convertido en el escenario de un crimen, se deshizo de la cabeza de la joven, arrojándola a unos matorrales. El tronco se encontraba en la vivienda, según las fuentes consultadas. Aún así, faltan partes por hallar. La víctima, hija de guardia civil, estaba a punto de cumplir 19 años. Vecina de Valdemoro, era amiga del homicida, con el que, a decir de algunos residentes mantenía una relación esporádica; mientras que otros precisaban que era su novia. La infortunada estudió en el colegio de la Guardia Civil Marqués de Vallejo del pueblo y vivía con uno de sus padres, separados.

Amante personas de cine de terror

La víspera de su detención, Leo fue a cortarse el pelo y actuó con normalidad. En la casa que okupaba ahora residía solo con otra chica, afirmaban Paloma y Javier. Se le veía dejar la moto, ir al gimnasio y pasear al perro. Hablaba poco. «Es muy para adentro»,

Una amiga del homicida no daba crédito. «Le gustaba el anime –dibujos animados japoneses– y personajes de terror como Joker, It y Hannibal Lecter, pero eso no le convierte en asesino», le defendía. «No sabíamos que tuviera una enfermedad mental como se dice por ahí ni que hiciera brujería». A ella le hizo un «tattoo». Vivía de eso y la casa era su centro de trabajo. Había dado citas para esta semana, pero los vecinos sospechan que ahí hacían cosas raras y que traficaba con drogas por el trasiego de gente que iba venía. «Debía tener una plantación de marihuana porque siempre tenían las luces encendidas».

Por desgracia, el «carnicero tatuador» ha convertido su apodo en una cruel realidad.