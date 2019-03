Desahuciada junto a su hija la mujer que amenazó con suicidarse en Tetuán Ely publicó unos estremecedores vídeos en los que aseguraba que se quitaría la vida si la obligaban a abandonar su vivienda; dos órdenes anteriores se paralizaron

S. L. @abc_madrid MADRID Actualizado: 01/03/2019 18:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ely grabó en diciembre un desgarrador vídeo que publicó en las redes sociales. En él, la mujer, presa de la desesperación, amenazó con suicidarse si no paraban su desahucio, que estaba previsto para el 26 de diciembre. La presión social y la falta de alternativa habitacional consiguieron frenarlo. Además, Ely tiene la custodia de su hija de 8 años, a la que en el vídeo pide que algún día la perdone «si desaparece».

El mensaje consiguió hacerse viral, ya que semanas antes una mujer, de 65 años, se quitó la vida tirándose por el balcón de la vivienda que habitaba en Chamberí cuando la Policía Municipal se presentó en su domicilio para ejecutar la orden de desahucio. Las redes se volcaron con Ely y miles de personas le mostraron todo su apoyo y le ofrecieron su ayuda. El triste desenlace de Ely y su hija ha terminado hoy. Ella y su pequeña han tenido que abandonar el piso en el que residía en la calle de Panizo, en el distrito de Tetuán, ha informado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en un comunicado.

La mujer, Ely, tiene una discapacidad debido a unas fracturas en los tobillos, que le obliga a desplazarse con muletas. Lleva un año de baja por esta lesión y sin encontrar trabajo.

El lanzamiento llevado a cabo hoy era el tercer intento de desahucio, ya que los anteriores se consiguió prorrogarlos. El desahucio se ha realizado por el impago del alquiler.

El colectivo ha señalado que existen unas medidas cautelares mandadas por la ONU, donde se solicita el aplazamiento del desahucio, mientras se estudia el caso de Ely. Por ello, ha criticado que la comisión judicial y el juzgado número 5 de instrucción de Madrid se hayan saltado estas medidas para ejecutar el desahucio.

Las imágenes que Ely grabó en Navidad no fueron las primeras. Antes, según ha podido saber este diaro, tuvo otro intento de desahucio que se paralizó. Para forzar a pararlo y ejercer presión, en situación límite, a la mujer no se le ocurrió otra idea que grabar un vídeo, en el que citaba, entre otras personas, a la presidenta del disitrito, Montserrat Galcerán, y a Manuela Carmena, con la misma amenaza: suicidarse al no poder pagar el alquiler. «Confío en vuestro corazón», dijo la mujer apelando a la sensibilidad: «No tengo fuerzas para luchar».