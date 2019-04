Las denuncias que la residencia ocultó durante años: «Mi madre se estaba asfixiando» Francisco Polonio, hijo de una de las ancianas maltratadas, escribió en repetidas ocasiones quejas a la dirección para saber qué pasaba con su madre. Todas las cartas se archivaron

Francisco Polonio denunció a la dirección de Los Nogales, en repetidas ocasiones, las presuntas agresiones y malos tratos que sufría su madre. Moratones e hinchazones se sucedían en el cuerpo de la anciana interna en el centro de Hortaleza sin que el hijo conociese el motivo y sin que nadie le diese una explicación. Las cartas dirigidas a la dirección de la residencia –que ahora se enfrenta a una multa de 600.000 euros y una suspensión de funciones durante cinco años para la directora gerente por ocultar las quejas de los familiares– comienzan el 7 de abril de 2017 y, las mismas quejas, se mantienen en el tiempo sin obtener respuesta.

«Hace unos 10 días que a mi madre le hemos encontrado un hematoma semicircular en el labio. Me dijeron que era un herpes, pero los médicos no lo han confirmado. Es una rozadura. A los dos días siguientes le encontramos la rodilla derecha hinchada, que no es a causa de su artrosis, sino de una torcedura. A los dos días le vimos un hematoma en una muñeca, que no es de la pulsera que le han puesto como me han dicho. Y tampoco me dicen cómo se le ha producido», escribe Francisco en la primera misiva a la que ha tenido acceso este diario. «Como esto pasa con relativa frecuencia, para su mejor cuidado necesito que me digan quiénes son las personas que la acuestan y la levantan, para poderles preguntar cuando le veamos alguna lesión».

Carta de abril ed 2017 dirigida a la dirección del centro

El 17 de octubre de 2017 se dirige de nuevo al centro. «El sábado 14 de octubre, al ver que mi madre seguía tosiendo mucho le comuniqué a la Doctora de Guardia que le pusiera aerosol. Se negó pese a mi insistencia (...) La negativa de la Doctora la podemos considerar como un desinterés en cuidar ancianos», comienza Francisco. El hombre asegura en la misiva que ese desinterés se traslada también a la «mayoría de los trabajadores». «Están ahí para ganar su dinero, pero sin ningún tipo de vocación», dice el denunciante. «No les cambian apenas de pañal y todos tienen infección de orina por ello». La carta se archivó en un cajón del despacho de la directora, Isidora G. G. Nunca las trasladó al libro de registro. Era conocedora de lo que los hijos de los internos creían que sucedía en las plantas del centro con los internos y que ahora, gracias a Francisco, ha salido a la luz.

Un mes después, Francisco vuelve a denunciar

Como todos los días, Francisco fue a visitar a su madre a Los Nogales, las quejas continúan un mes después. «Tenía puestos 2 jerseis y una bufanda totalmente apretada al cuello con un nudo. No tenía la dentadura puesta y tenúa una marca al lado del labio superior, como de haber forzado con la dentadura sin ponérsela. Se estaba asfixiando con la bufanda».

«Soy el hijo de Josefa Monterroso. Quisiera saber cómo se han roto las gafas de mi madre el día 19-2-18 y cómo se le ha roto la muela donde se fijaba su dentadura postiza. Quisiera también ver las imágenes de vídeo de los últimos días para saber la verdad». Francisco remitió esta carta a la gerencia del centro el 21 de febrero de 2018, tras la última visita que hasta entonces había hecho a su madre. Francisco, al no obtener ninguna solución por parte de Los Nogales, decidió actuar él mismo y colocar la cámara de vídeo en la habitación de su progenitora. Si no le daban las imágenes de su madre, él las conseguiría por su cuenta. Y eso hizo. Estaba decidido a saber lo que realmente sufría su madre.

La última misiva, fechada a 3 de julio de 2018 recoge: «Solicito que me digan quién ha producido un hematoma a mi madre a la altura de la muñeca del brazo derecho». Meses más tarde, Josefa falleció en la habitación 226, donde tanto había sufrido.

Última de las cartas a las que ha tenido acceso este diario

La denuncia ya está en los juzgados de Plaza de Castilla después de que el pasado 4 de diciembre Francisco se decidiese a presentar los vídeos e imágenes recopiladas «del maltrato continuado» ante la Fiscalía. La Fiscalía ya ha pedido al juez que se cite en calidad de investigados al menos a tres trabajadores que tuvieron contacto con Josefa y que salen en los vídeos captados: Mónica Moya Pérez, Bryan Israel Noboa Calle y María Josefa Trueba López. Asimismo, ha solicitado que se cite en calidad de testigos a los responsables de la residencia.