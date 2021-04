No tengáis miedo | Isabel Díaz Ayuso | Presidenta de la Comunidad de Madrid «Decidir es hablar contigo mismo»

-A usted no le computa ni ser mujer.

-Como no soy de izquierdas, no.

-Linchamiento.

-Constante y deliberado.

-Desprecio.

-Pero desde niña aprendí a valerme.

-Poder.

-Fui siempre muy independiente.

-¿Intimida a los hombres?

-Pensaba que sí. Pero he preguntado y es sólo que me centro en mis responsabilidades y no me fijo.

-Estamos enamorados de usted.

-Todos con muy buena carilla pero luego os venís abajo.

-¿Ser presidenta no sirve para ligar?

-Al revés. Muchas me dicen: «Tengo un amigo que quiere conocerte, que le gustas mucho», pero a la hora de la verdad, nada, porque creen que es meterse en un lío.

-¿Tan dura es?

-Blanda no soy, pero sobre todo es que el que esté conmigo sabe

