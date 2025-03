Decenas de okupas se atrincheran en una manzana expropiada para fines públicos

Un edificio triangular y de ladrillos sucios preside, solitario, la manzana okupada que ha recibido este año un ultimátum del Ayuntamiento de Madrid . A su vera, hay una casita baja, rectangular, con un pequeño patio. Una joven de cabello corto, ojos azules ... y demasiados pendientes como para poder contarlos abre la puerta. «Sí, hemos recibido la notificación del Ayuntamiento», confirma, mientras un gato se asoma a sus pies. Ella es una de las decenas de personas que okupan desde hace años este pedazo del distrito de Tetuán, cinco inmuebles que el Consistorio pretende recuperar para dedicarlos a viviendas y dotaciones sociales .

La casita del número 1 de la calle de Isabel Serrano fue usurpada por varios jóvenes hace dos años. Cuando entraron, estaba vacía, recuerda la joven de ojos claros. «Era de una familia —señala una pequeña placa en la puerta, con los nombres grabados de los antiguos dueños—, pero la expropiaron, les pagaron su dinero y se fueron», cuenta. Hasta la fecha, han podido residir en paz, bajo la vista gorda de la exalcaldesa Manuela Carmena . Pero la lucha que ha emprendido José Luis Martínez-Almeida contra los okupas ha tocado a su sencilla puerta, calificada como «zona verde y viario público», según fuentes del Área de Desarrollo Urbano.

«No nos vamos a ir, vamos a intentar que no nos quiten nuestra casa», es lo único que puede decir la joven. Las historias de los okupas que residen en esta manzana del barrio de Valdeacederas son tan variopintas como sus hogares. Algunos «dieron la patada» después de que el Ayuntamiento expropiara los edificios, que ahora pertenecen al Patrimonio Municipal del Suelo . Otros, como el morador del triángulo destartalado, en la plaza de Calicanto, nunca se marcharon.

«Me voy si me dan una casa»

«Los okupas son los de aquí al lado», espeta Jorge, un hombre de mediana edad asomado a su balcón; el índice apuntando a la casita bajo la sombra de su edificio. «Yo no he okupado nada, esta casa era de mi abuelo desde 1958» , aclara. Porque el bloque solitario y de tres pisos es suyo, y ahí vive con su mujer y su hija. Jorge habla atropelladamente sobre expropiaciones y gobiernos «cabrones», elevando el tono de voz, cada vez más encendido.

Dice que el Ayuntamiento pagó alrededor de 500.000 euros por la expropiación del inmueble , cuando «vale 2 millones». Que las administraciones esperan a que los vecinos mueran para adueñarse de sus viviendas «sin tener que pagar». También ha recibido la notificación. «¿Hay fecha para el desalojo ?» «Nos llevan dando fechas desde el 67, cuando empezó todo, y no han parado. Que vengan aquí y que nos den el dinero que nos tienen que dar y las casas que nos tienen que dar. Yo me voy si me dan mi dinero y una casa», proclama, y se pierde en el interior, farfullando contra los «políticos corruptos».

El bloque okupado y calificado como viario público en Cantueso, 32 GUILLERMO NAVARRO

Apenas 100 metros calle arriba, unas letras negras sobre la fachada de Cantueso, 32 son una declaración de intenciones de sus inquilinos: «Esta casa no es una acera». « Esto es una okupación política , somos varias vecinas que estamos resistiendo. Han expropiado a cambio de compensaciones ridículas. Esta casa no es una acera, como pretende el plan del Ayuntamiento», resume una joven, que comparte el estilo desenfadado de la primera, pelo corto y orejas adornadas. Afirma que un «grupo de personas» residen tras la fachada descuidada —y calificada como viario público— desde hace tres años. «Hasta este año no habíamos recibido nada del Ayuntamiento», asegura, antes de marcharse apresuradamente sobre su bicicleta. Los okupas prefieren callar y guardarse sus nombres.

Este bloque da a un solar desierto, donde el Consistorio ha podido actuar, como en otro edificio ya demolido en el cercano paseo de la Dirección, ahora en manos de la Empresa Municipal de Vivienda Social (EMVS) . Contiguo al solar vallado, un inmueble en la calle del Capitán Blanco Argibay aún resiste. «El dueño fue a juicio porque le expropiaron y le pagaron poco, y ahí sigue la familia, hace 15 días vino la Policía a entregarles la notificación», comenta un parroquiano de 85 años, testigo de la lenta transformación de la manzana, donde conviven terrenos de maleza, bloques okupados y vecinos legales.

Además de los cinco inmuebles de Tetuán, el Área de Desarrollo Urbano ha iniciado los trámites para recuperar otros tres solares municipales usurpados, en los distritos de Latina, Hortaleza y Villa de Vallecas. Ocho superficies que suman 3.450 metros cuadrados y que, mientras estén tomadas por los okupas, tardarán en convertirse en viviendas y equipamientos dotacionales para sus barrios.