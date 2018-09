El Debate Sobre el Estado de la Ciudad, pospuesto hasta final de mes: «Cuando Carmena se recupere» La regidora pasa 18 horas en La Princesa después de sufrir un traumatismo craneal y una brecha en la ceja y anuncia que «en breve» se reincorporará al «trabajo municipal»

Marta R. Domingo

Tras 18 horas ingresada en el Hospital de La Princesa, la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, ya se recupera en casa del accidente doméstico que le provocó un traumatismo craneal leve y una brecha en la ceja izquierda. «Muchas gracias por los mensajes de cariño que me habéis enviado. Ya he recibido el alta médica y estoy en casa. En breve me reincorporaré al trabajo municipal», expresó la regidora en sus redes sociales.

La exjuez, que salió por su propio pie del centro hospitalario poco antes de las cuatro de la tarde, sufrió una caída en su domicilio, en el barrio del Conde Orgaz (en el distrito de Hortaleza). Sobre las nueve de la noche, se encontraba preparando su intervención para el Debate Sobre el Estado de la Ciudad, que se iba a celebrar ayer, cuando se tropezó con los cables del ordenador y se precipitó al suelo.

Muchas gracias por los mensajes de cariño que me habéis enviado. Ya he recibido el alta médica y estoy en casa. En breve me reincorporaré al trabajo municipal. — Manuela Carmena (@ManuelaCarmena) 18 de septiembre de 2018

Después de dar el aviso al Samur, fue trasladada a la clínica donde le dieron varios puntos de sutura y le revisaron el tórax, que también sufrió golpes. Para descartar que tuviera alguna lesión interna, se le realizó un TAC y, además, se vigiló su presión arterial, ya que padece hipertensión. Sin embargo, todas las pruebas descartaron daños graves y su «evolución fue satisfactoria». Según explicó el médico de La Princesa Eduardo García en el primer parte de la jornada, antes de que fuera dada de alta, «los estudios complementarios oportunos no han mostrado alteraciones postraumáticas». «No obstante, y por precaución, como se procede habitualmente en estos casos, se aconsejó la permanencia de la paciente en Observación durante 24 horas», indicó el especialista.

Tendrá que guardar reposo

Mientras Carmena abandonaba el hospital, la teniente de alcalde, Marta Higueras, que visitó a la regidora la noche del suceso, subrayó que tendrá que «guardar reposo». «No tendrá que estar en la cama, podrá hacer una vida normal, pero tranquila», matizó. «Tendrá que venir algún día a quitarse los puntos, pero por lo demás no hay ninguna incidencia. Es un golpe aparatoso, pero cuando le quiten los puntos ni se le va a notar», afirmó la «número dos» de la alcaldesa, que destacó que Carmena «tenía muchísimas ganas» de regresar a casa y de ponerse a trabajar en seguida. Según relató su mano derecha y amiga en el Palacio de Cibeles, Carmena se pasó la mañana «trabajando todo el rato». «Aguantó los puntos y se queja poco. Ha pedido todos los periódicos y la he dejado leyéndolos», añadió.

El Debate Sobre el Estado de la Ciudadfue suspendido en cuanto los médicos confirmaron a la regidora que tendría que quedarse ingresada. Este pleno extraordinario, aplazado desde el pasado mayo, se pospondrá hasta finales de este mes, puesto que esta semana ya está completa por las comisiones de las áreas de gobierno y la Junta de Gobierno. Serán los portavoces de los cuatro grupos quienes tendrán ahora que concretar la fecha.

Durante toda la mañana de ayer, los líderes de la oposición trasladaron a la regidora sus mensajes de apoyo y pronta recuperación. «Aún no he podido hablar con la alcaldesa porque estaba en Observación, le he enviado un whatsapp, ayer puse un tuit y desde el Grupo Municipal Popular la hemos enviado una cesta de frutas para tratar de hacer más agradable su recuperación», aseguró el portavoz popular José Luis Martínez-Almeida, que pidió que el Pleno se celebre «cuando Carmena esté en condiciones de afrontarlo», ya que «es más importante la salud que el Debate sobre el Estado de la Ciudad», aunque al PP «sí» le gustaría que se convocase «de forma inmediata».

«Desde el PSOE queremos enviar un beso a Carmena y desearle una pronta recuperación», expresó, por su parte, la portavoz socialista en el Consistorio, Purificación Causapié, que también señaló la necesidad de convocar el Debate cuanto antes. «Pronto debemos tener ese debate, donde debemos estar todos, porque es muy importante para la ciudad, y ahí analizaremos los problemas y la situación de Madrid y de los madrileños», reseñó.

La líder de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital, Begoña Villacís, a través de Higueras le mandó un mensaje de «cariño y afecto», ya que considera que «son cosas que nos pueden pasar a todos» y que «por encima de ideologías y partidos, quedan las personas».