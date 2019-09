Entrevista David Pérez: «Regular el precio de los alquileres es un intervencionismo propio de la URSS» El consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid cree que «con la okupación, parte de la izquierda ha tenido una cierta condescendencia, y ha sido un error»

Sara Medialdea @smedial Madrid Actualizado: 29/09/2019 00:46h

A David Pérez (Madrid, 1972), consejero de Vivienda y Administración Local, le corresponde enfrentarse al gigantesco reto de tratar de paliar uno de los grandes problemas de los madrileños: el acceso a la vivienda. Cree que «ya es hora de que esto, que es un derecho formal, sea un derecho real».

Lo hará desde un Gobierno bicolor, por primera vez en la historia de la Comunidad, y en medio de una complicada coyuntura política nacional, con unas nuevas elecciones en ciernes a las que se acaba de incorporar, por cierto, el hasta ahora líder de Más Madrid en la Asamblea, Íñigo Errejón. Una marcha apresurada prácticamente al inicio de la legislatura ante la que sugiere una comparación: «Hay que contraponer las décadas de compromiso con Madrid del PP, frente a meses de titulares».

-Ha anunciado un Plan Vive Madrid para construir 15.000 viviendas este mandato. ¿Dónde?

-En 40 municipios donde la Comunidad tiene suelo. Hemos identificado 2,2 millones de metros cuadrados para poder construirlas.

-¿Hay plazos para el inicio de la construcción?

-Va a ser bastante desigual: el plan va a tener una tramitación compleja; no es un plan sencillo. Las primeras viviendas se estarán construyendo dentro de tres años. Entre tanto, el Plan Vive se va a nutrir de otros grupos de viviendas que tengamos en distintos programas y aún no haya sido definida su finalidad. Van a ser viviendas para jóvenes fundamentalmente, en régimen de alquiler, con precios un 40 por ciento más económicos, y construidas mediante un sistema de concesión, en colaboración público-privada.

-¿Pero los precios los fijará la Comunidad?

-Exacto, dado que los terrenos son nuestros, somos nosotros los que marcaremos ese compromiso de tope de precio.

-¿Ya han hablado con los privados?

-Hay antecedentes de planes de este tipo que no han sido viables porque no resultan rentables. Nosotros tendremos que hacerlo rentable para que sea viable. Teniendo muy claro que ante todo está la rentabilidad social de este proyecto, que tiene que ver con el adelanto de la edad de emancipación de los jóvenes, que a su vez influya sobre la natalidad. Creemos que uno de nuestros principales aliados en este plan van a ser las cooperativas. Y Asprima, los promotores, han mostrado su compromiso de responder ante esta apuesta.

-Los alquileres se han disparado.

-Ahora mismo hay una falta de oferta de vivienda muy importante en Madrid: hubo un parón muy grande del sector inmobiliario con la crisis, y con la recuperación económica hubo gente que se planteó comprar, pero no había oferta. Eso ha implicado un encarecimiento de los precios, que la venta aún no ha acusado mucho pero el alquiler sí. Si aumenta la oferta y hay unas políticas públicas contundentes de apoyo al acceso a la vivienda, podemos contribuir desde la Administración a crear las condiciones para que los precios se estabilicen.

-¿Qué opina de regular los precios del alquiler?

-Eso se propone desde ámbitos como la izquierda, y es una barbaridad, y un intervencionismo propio de la URSS pero no de España. Debemos trabajar desde el sector privado y desde las administraciones públicas en políticas sensatas que permitan contener los precios y facilitar el acceso a la vivienda. Ya es hora de que el derecho a la vivienda, que es un derecho formal, sea un derecho real.

-¿Qué puede hacer la Comunidad para que haya más suelo disponible?

-En Madrid, donde más se ha puesto eso de manifiesto ha sido en la capital: Carmena paralizó grandes operaciones como Madrid Norte o los desarrollos del Sureste. Eso ha implicado un déficit de oferta muy importante. Creemos que hay que reducir mucha burocracia, y estamos reformando ya el Reglamento de Edificación de Vivienda Protegida; lo vamos a tener en siete meses. Además, en la otra legislatura estaba muy avanzada la Ley de Suelo, que al final no salió adelante: hay que recuperarla, sobre todo en aquellos aspectos que hagan que el urbanismo no acabe lastrando también al mercado de la vivienda.

-El Plan de Emancipación de jóvenes ¿incluirá ayudas directas?

-Vamos a reformular los planes que ya había, unificarlos y darles una coherencia. Hay varias líneas de trabajo: en vivienda protegida, Madrid es referencia europea; en alquiler, el Plan Alquila ya ha firmado desde que se creó 90.000 contratos, y 150. 000 madrileños se han beneficiado de ayudas directas al precio del alquiler de 200 euros al mes. El Plan Vive es otro ejemplo de esto. Y otra línea muy importante es la rehabilitación: destinaremos un mínimo de 100 millones de euros para rehabilitar de 30.000 a 40.000 viviendas. Hay 1,7 millones de viviendas anteriores a los 80 en Madrid, que requieren rehabilitación; son algo más de la mitad del total del parque de vivienda madrileño.

-¿Qué va a hacer con los okupas en viviendas del Ivima?

-En el Ivima están ahora en torno a las 2.000 las viviendas okupadas, y tenemos abiertos procesos judiciales en unas 1.000; las otras son más bien situaciones administrativas en vías de regulación. Destinamos un presupuesto muy importante en seguridad para evitar okupaciones, sobre todo en el momento crítico: desde que la vivienda se termina hasta que se entrega a la familia adjudicataria. Estamos blindando las viviendas en este periodo. El que okupa una vivienda, está privando de ella a una familia que debería acceder a ella. Con la okupación se ha tenido cierta condescendencia por parte de la izquierda, y creo que ha sido un error. Pero el tema de la okupación afecta a todas las viviendas de Madrid; y para este gobierno va ser un objetivo combatirlo.

-¿Qué le parece la ley del Gobierno vasco que regula los metros que tiene que tener cada habitación?

-No voy a valorar lo que hagan otras administraciones; sí quiero decir que creo que muchas posiciones que son fuertemente intervencionistas y proteccionstas muchas veces tienen las consecuencias contrarias a las que buscan, siendo bienintencionado el objetivo. El ejemplo lo tenemos en la capital, donde se tomó la decisión de paralizar el desarrollo urbanístico y eso ha tenido como consecuencia un alza de precios. Yo creo que siempre que se apuesta por la libertad, se acierta.

-¿Fue un error vender las viviendas públicas a fondos de inversión?

-Más que hablar del pasado, tengo que hablar del presente. Nosotros no vamos a optar por la venta de viviendas protegidas durante este mandato.

-¿Va a haber un cupo de viviendas públicas para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?

-Sí, se está trabajando en ello: en Madrid existe un déficit importante de agentes de Policía, como consecuencia, entre otros factores, de que la vida es más cara. Va a haber una reserva de viviendas para que sea un acicate para que estos profesionales vengan.

-¿Cuándo vamos a tener un comisionado de la Cañada Real? Se han nombrado dos en quince días y ambos se han ido.

-Confiamos tener resuelto ese tema la semana que viene.

-¿Pero hay algún peligro en el pacto entre instituciones al que se llegó para este asentamiento?

-No, no, no. Es verdad que ha habido algunos problemas en la cobertura de ese cargo. Al final, se trata de dar con el perfil adecuado para una de las responsabilidades más complejas que pueda haber en la administración. Tenemos que afinar mucho a la hora de elegir a la persona que se vaya a hacer cargo de una responsabilidad tan grande, donde la Comunidad está cumpliendo sus compromisos: en esta etapa hay que realojar a 150 familias, y la parte de la Comunidad de Madrid ya está, tenemos nuestras 75 viviendas adquiridas. Ahora falta el Ayuntamiento de Madrid, que lleva retraso pero me consta que es del anterior gobierno, porque Almeida está trabajando con intensidad para cumplir su parte. La Cañada Real va a ser un ejemplo de actuación urbana muy importante. Como puede ser la U.V.A. de Hortaleza.

-¿Cómo va?

-Estamos a punto de entregar 117 viviendas. Probablemente, en la primavera de 2020 ya habremos realojado al 80 por ciento de las familias de la UVA de Hortaleza.

-Su consejería también se ocupa de la Administración Local.

-Sí, y esta legislatura va a ser la de los ayuntamientos. Ha llegado su hora. Muchas veces a los ayuntamientos se les ha tratado como administraciones de segunda, y eso no es así. Nosotros estamos trabajando con ellos en todo: tenemos un plan de inversiones, el PIR, con el que tenemos en marcha 700 millones de euros en cientos de actuaciones desplegadas por todos los municipios.

-Y de usted depende el Comisionado que lucha contra el despoblamiento.

-Sí. Ya había una estrategia en marcha, con 60 medidas para revitalizar los municipios de menos de 2.500 habitantes, que son 77. Ahora vamos a añadirles otros 40 puntos, hasta alcanzar un centenar. Sus problemas son comunes: dispersión geográfica, lejanía de la capital, problemas de transporte, muy poca población… La idea es que todos los madrileños tengan acceso a los mismos servicios, vivan donde vivan. Por ejemplo, se ha aprobado un servicio de asesoramiento a pequeños municipios, porque muchos no tienen ni secretario ni interventores, y van a ir incluso a los plenos a acompañarles.

-¿Qué opina de la marcha de Errejón de la Comunidad?

- Le damos demasiada importancia, yo no voy a contribuir a ello. Un político que ha llegado, ha estado unos meses y se va, no voy a valorarlo ni a enjuiciarlo. Sólo digo que el PP, al que su partido y Podemos tanto critica, llevamos décadas trabajando en esta comunidad, y aquí seguiremos. Contrapongo décadas de compromiso con Madrid frente a meses de titulares. Esas iniciativas políticas que luego no tienen un compromiso temporal ni siquiera de meses, los madrileños lo notan.