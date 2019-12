Cumple 30 años la Sala Siroco, el trampolín pop de Malasaña Los Rodríguez, Pereza o Vetusta Morla dieron allí sus primeros pasos antes de ser famosos

Nacho Serrano MADRID Actualizado: 17/12/2019 00:59h

Pequeña pero matona. La frase hecha le va de perlas a la ya mítica sala Siroco. Y es que treinta años de vida en una urbe moderna convierte en leyenda a cualquier local de conciertos. La cifra, no obstante, da para más o para menos según la sala de la que se esté hablando. Y en el caso de Siroco (San Dimas, 3), tre décadas han dado para mucho.

Este centro neurálgico de la música en directo en Madrid ha mantenido una efervescente actividad desde diciembre de 1989, cuando acogió el primero de los más de veinte mil conciertos que ha ofrecido hasta hoy. David Novaes y Miguel Calvete, que habían hecho sus pinitos como agitadores culturales en asociaciones universitarias a mediados de los 80, fueron los que se aventuraron a embarcarse en el proyecto de una sala de música en vivo con un aforo de 220 personas, para dar rienda suelta a sus inquietudes musicales.

El proyecto nació en la época de la post-movida con una atención a los estilos emergentes del momento (pop, rock alternativo, garaje, músicas negras...) y pronto se distinguió como un laboratorio creativo y una plataforma de lanzamiento de artistas noveles y grupos emergentes, primero con la Nueva Ola y después con el indie y la escena electrónica.

Siroco ha sido la casa y escenario que hoy son muy famosos como Pereza, Los Rodríguez, M-Clan, Vetusta Morla, La Casa Azul o Los Piratas de Iván Ferreiro, y con los años se ha convertido en uno de los locales fundamentales de la escena madrileña y una referencia para todos los nuevos artistas que aspiran a labrarse un camino profesional en la industria musical. Así lo inmortalizaron Los Rodríguez cuando al tocar por vez primera en la plaza de toros de las Ventas dijeron «¡De Siroco a Las Ventas!», o Pereza cuando en su hit «Por mi tripa» de 2007 cantaron: «Cambiar el mundo, hablar de más, enredar un poco, controlar cada baldosa del baño del Siroco. Salir cada noche a matar, hacer un par de rotos, amanecer con cara de locos».

Adaptada a los tiempos

Aunque bien podría haber sido presa fácil de la nostalgia, Siroco se ha adaptado conceptual y técnicamente a los nuevo tiempos, a las nuevas exigencias del público, a las nuevas tecnologías y a las nuevas normativas; y prueba de ello fue la reforma integral que acometió en el 2011 y que ha dotado al espacio de un equipamiento e infraestructuras de gran calidad, de un «backline» propio y de dos escenarios: el Siroco Club, para formatos eléctricos y de mayor aforo (150 personas), y el Siroco Lounge, con un enfoque más pluridisciplinar (exposiciones, showcases, acústicos, programas de radio...) para un aforo más reducido (70 personas).

Estas Navidades Siroco tendrá una programación especialmente intensa, con una Fiesta de Nochevieja incluida para justo después de la medianoche del miércoles 31, que contará con artistas como Flaca, Albal, Rocío, Brrrrap Crew, Louis Me, Brava, Eurosanto o José Houdini (15 € con copa o 2 copas x 20 €). Antes, por su escenario pasarán músicos como City Of The Sun y Leon Of Athens (mañana miércoles 19 de diciembre), Discrepo (día 20), Javier Solo y La Banda del Vecino y Gus y los Impostores (20), Mr. Wilfred (21), New Demolators (25) o Cerdoaéreo y Mateólika (28).

Ya con el nuevo año estrenado, las celebraciones de cumpleaños continuarán con Sobrinus, Garaje Jack, Idioterne o Razaguaya; y exposiciones de artistas como Javier Jubera, Mujeres Que Cortan y Pegan, Naomi Kondo o Helena Perez García. Como cierre, el 1 de febrero habrá una gran fiesta final con The Rat Pack, un proyecto que reunirá a distintos artistas de la escena de rock madrileña para rendir homenaje a los referentes de su generación.