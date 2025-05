Cristina Cifuentes: de gran promesa del PP a juguete roto de la política

«Cristina no existe en Sol. Parece que todo aquello pasó hace dos o tres legislaturas» . Así de rotundas se muestran distintas personas que, durante años, trabajaron con Cristina Cifuentes en su época de presidenta de la Comunidad de Madrid (2015-2018). Antiguos colaboradores y miembros de su equipo que insisten en que aquella etapa está superada casi desde el minuto uno en que la entonces casi todopoderosa política madrileña, ahora con 55 años, era el mirlo blanco del PP más centrista : firme partidaria del matrimonio homosexual, de no tocar la ley del aborto de Zapatero, republicana, agnóstica... La gran promesa para el futuro del partido. La llamada a ocupar en un futuro cercanísimo, en aquel momento, la cartera ministerial de Justicia o la de Interior; o incluso la sucesora (aparecía en algunas quinielas junto a Alberto Núñez Feijóo) para tomar el relevo de Mariano Rajoy, antes de que se convocaran las primarias. Ahora, ni siquiera pertenece al partido , del que se dio de baja hace unos meses. La Fiscalía le pide tres años y tres meses de cárcel por falsear su máster ; también está imputada en una pieza de Púnica.

Cuando dice que dejó la política con menos dinero que con el que entró lleva razón: su última declaración refleja que apenas tiene en el banco 10.000 euros, cuando cobraba 100.000 brutos anuales como presidenta. Vive al día, de alquiler en Malasaña y sigue sin trabajar. Aunque se dio de alta en el Colegio de Abogados, no ejerce. Apenas hace unas colaboraciones en televisión en Mediaset. Aunque lo que ha sorprendido es que fuera tentada para participar en el programa de Telecinco «Supervivientes». Algunas fuentes consultadas por este periódico apuntan a que firmó un precontrato en diciembre por valor de dos millones de euros con la productora y la cadena. El «pack» consistía no solo en su aparición en el «reality», sino en colaboraciones posteriores como tertuliana en formatos serios de Telecinco y de Cuatro, y la posibilidad incluso de conducir en este último un programa de entrevistas. Pero los flecos impidieron que se concretara. «Esa cantidad es desorbitada. Sí le ofrecieron ir a ‘‘Supervivientes’’ por 30.000 euros semanales . Cuando se ha sabido que no aceptaba pero han visto la gran expectación que se ha generado, le han subido el caché a 45.000, como a Isabel Pantoja. Pero, a día de hoy, al 98% está segura de que no irá», explican en su entorno.

Donde sí acudió (y cobrando) fue a «Sábado Deluxe» este fin de semana. Algo que ha llamado la atención por varias cosas:por un lado, por el formato sensacionalista del programa, en las antípodas de lo político; por otro, porque quienes la conocen desde hace años saben que a ella no le gusta la prensa del corazón; y, finalmente, porque, tras su abrupta salida de la política, «no quiere saber nada de los periodistas» : «Se han cebado con ella, la han lapidado», espetan los de su círculo.

Los pocos que hablan de ella pueden dividirse en dos tipos: los que le dieron de lado tras su dimisión, en abril de 2018, y los que siguen a su lado. Entre sus amigos de verdad siguen su exjefa de gabinete y de comunicación en la Comunidad, Marisa González , y exconsejeros como Jaime de los Santos y Pedro Rollán (fue presidente interino entre la marcha de Ángel Garrido y la conformación del actual Gobierno regional, en agosto). La extitular de Asuntos Sociales, Lola Moreno , también le tiene cariño. «Hay quienes eran muy amigos de ella y ya no tienen relación. Cuando ocurrió lo que ocurrió, hubo personas que no estuvieron a la altura», explica una persona de su entorno: «Se sintió muy sola. Lo del máster no es nada en comparación con otros casos. Lo que pasa es que ella fue muy valiente, y a veces un poco kamikaze, porque quería cambiar el mundo. Creía que la política había que regenerarla».

La dimisión, el mismo día en que se filtró un vídeo de 2011 en el que un vigilante de Eroski la sorprendía con unas cremas cosméticas, fue un hachazo para ella y su entorno. En el primer mes después de eso (25 de abril de 2018), «no le cogía el teléfono a nadie. Ni siquiera a su madre. Se negaba a ver a sus hermanos. Había amigos que le escribían o la llamaban a diario, sin éxito. Incluso se presentaron en su casa de Malasaña».

«Estamos flipando»

Esa lealtad es la mejor lección que sacó de aquello . «Lo peor, más que los desprecios públicos, fueron los privados», añade otra fuente. Se refieren a Ángel Garrido , número dos de su Gobierno y su sucesor en Sol. Dejaron de hablarse bastante tiempo, aunque desde hace unos meses vuelven a tener trato . La otra aludida es Rosalía Gonzalo , su exjefa de Gabinete en la Delegación y exconsejera de Transportes: «Políticamente, se lo debe todo a Cristina, y le dio de lado. Su relación es nula». En el entorno de Sol toman distancias: «Por aquí no ha vuelto... Está más en boca de la gente Garrido que ella». Lo dicen en referencia al momento en que el expresidente y ahora responsable de Transportes se pasó a Ciudadanos.

Y están «flipando» con la deriva televisiva de Cifuentes. En cuanto a la actual jefa del Ejecutivo regional, Isabel Díaz Ayuso , quien vivía muy cerca de ella, siguen teniendo contacto, aunque con mucha menor intensidad que antes y siempre mediante el teléfono, sobre todo con mensajes.

Sobrevivió de milagro al accidente con su moto en agosto de 2013 . De aquello salió reforzada. De ahí pasó a Sol: «Y denunció las irregularidades en el Campus de la Justicia y en el Canal de Isabel II. La sentenciaron a muerte». Un antiguo compañero de partido y un constructor que vieron sus intereses en peligro filtraron el vídeo de las cremas.

Su futuro inmediato es la tele. « En Supervivientes, habría dado momentos de gloria, porque no tiene filtro . Al final, lo que busca es que la gente la quiera».