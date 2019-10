Flores y velas en recuerdo a «Paquito» en su negocio - José Ramón Ladra

Crimen del tendero chino en Vicálvaro: «Se veía venir, no paraban de robarle» Le exigieron el dinero de la caja y la víctima, que no entendía bien el castellano, no se lo dio y le acuchillaron en el corazón Los vecinos convocaron una protesta junto al negocio con carteles de «Basta ya» debido al aumento de los atracos