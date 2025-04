El yerno de la octogenaria muerta en Leganés: «Sabíamos que iba a pasar»

Antonio M. P., de 55 años, llevaba años agrediendo a su madre, Felisa P. G., de 86, hasta que en la noche del miércoles ocurrió la desgracia en el domicilio familiar de Leganés donde ambos residían. El carácter violento de Antonio en el ... segundo izquierda del número 35 de la avenida de Portugal había provocado que solo la octogenaria aguantase dentro la delicada situación. Su marido, Felipe M., enfermo de alzhéimer, se había marchado tiempo atrás a la casa de su otra hija, María del Carmen, para evitar que el presunto homicida siguiera maltratándole. En realidad, todos –madre, padre y hermana– habían sufrido sus golpes en reiteradas ocasiones, pero solo su progenitora mantenía la voluntad de seguir junto a él.

La fatídica sucesión de acontecimientos comienza alrededor de las once de la mañana del mismo miércoles. A esa hora, Antonio discute con su madre. Y lo hace de forma violenta, aprovechándose de su superioridad física hasta el punto de echarla de casa. Felisa se refugia entonces en la vivienda de su hija María del Carmen, afincada también en la misma zona. Las horas pasan y la anciana habla con su hija: quiere volver a su piso. María del Carmen no se fía de su hermano, por lo que decide acompañar a su madre para comprobar que todo está en orden. Pero el miedo a ser agredida la hace quedarse en el portal. Desde ahí, espera a que Felisa abra con su llave la puerta, por si acaso Antonio no la deja pasar.

Sin tiempo para reaccionar, María del Carmen escucha un fuerte golpe y un portazo. Los peores presagios se disparan. Sube corriendo a la segunda planta y se encuentra a Felisa tirada en el rellano. Las llaves, en cambio, siguen en la cerradura. Presa de los nervios, llama a su hijo y a su marido, que acuden rápidamente al lugar. Una primera dotación de la Policía Nacional se persona en el inmueble, entrevistándose a la entrada con el yerno de la fallecida. «Sabíamos que iba a pasar, sabíamos que iba a pasar. La ha matado, la ha matado», relata nervioso a los agentes. Los efectivos suben y se encuentran a la octogenaria tumbada en el suelo y con un cojín en la cabeza.

Una agente intenta reanimarla hasta la llegada de los sanitarios del Summa 112, que prosiguen con las maniobras sin que finalmente puedan hacer nada por salvar su vida. Felisa muere minutos después de las 22 horas. Antonio, por su parte, permanece encerrado en su casa. La versión de los vecinos coincide con la aportada por María del Carmen. Están acostumbrados a los gritos, insultos y agresiones. Pero esta vez la situación es diferente. La Policía intenta abrir la puerta –el yerno les facilita las llaves de la octogenaria que previamente ha retirado de la cerradura–, pero Antonio ha dejado otra llave metida por dentro. Le piden que salga y este accede. «Qué hacéis, qué hacéis, esta es mi casa», grita nada más abrir, con aspavientos y abalanzándose alterado sobre sus interlocutores. Ya detenido, Antonio, aquejado de una fuerte crisis de ansiedad, lanza un segundo reproche: «Habéis entrado a quitarme el dinero».

Será la autopsia la que determine la causa exacta de la muerte. El Grupo VI de Homicidios se ha hecho cargo de un caso que, a tenor de los relatado por familiares y vecinos, no ha sorprendido a nadie por su violento final.