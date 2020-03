Crimen de Ciudad Lineal: el sospechoso ya fue detenido por otro homicidio en 2008 El arrestado se entregó en la madrugada del lunes en una comisaría de Albacete, consciente de la presión policial Los mensajes en el móvil de la víctima han resultado claves en la investigación

El pasado miércoles una fuerte detonación rompió la tranquilidad del barrio de la Concepción, ubicado en el distrito de Ciudad Lineal. Un hombre corpulento, que ahora ha sido arrestado como presunto autor del crimen, disparaba por la espalda en la sien a Esther Escobar Ríos, una mujer de origen paraguayo y 40 años, mientras caminaba hacia su casa en el número 6 de la calle Virgen de los Reyes.

Inmediatamente, la Policía Nacional comenzó una investigación para dar con el paradero del individuo, que huyó a toda prisa del lugar del crimen. Tal era la presión policial que, el hombre al que seguían la pista, de 56 años y nacionalidad española, se entregó en la madrugada del lunes en una comisaría de Albacete. Allí se negó a contestar a las preguntas del interrogatorio y este martes pasará a disposición judicial. Durante un registro realizado en el vehículo en el que se había desplazado se encontraron dos armas de fuego, por lo que se investiga si alguna de ellas fue utilizada para cometer el crimen.

Para llegar a este punto, los investigadores del Grupo VI de Homicidios iniciaron una intensa búsqueda, revisando todo tipo de grabaciones de las cámaras de vigilancia de la zona. Rápidamente centraron su línea de investigación en el entorno de trabajo de la víctima, que había ejercido en un club de alterne, según fuentes policiales.

El entorno sostiene que la mujer fallecida no era prostituta, que ella tenía una pareja actualmente y que podría haber conocido al detenido por internet. No obstante, fuentes policiales apuntan a que lo más probable es que fuera un cliente antiguo que se hubiera obsesionado con ella porque ya no le hacía caso, como adelantó ABC. Estas mismas fuentes descartan que hubiera tenido una relación sentimental con la víctima, por lo que no se puede tratar como un caso de violencia de género.

Una vez más, la tecnología ha servido para ir enganchando las piezas del puzle. Los investigadores arrojaron algo de luz sobre este escabroso crimen a través del móvil de la fallecida. Los mensajes enviados a Esther por el ahora arrestado, originario de un pueblo de Ciudad Real, fueron claves para atar cabos y resolver esta investigación, como han informado fuentes del caso a ABC. El presunto autor del crimen tiene antecedentes por lesiones y fue detenido por un homicidio doloso en 2008.

Esther Escobar Ríos, la mujer paraguaya asesinada en Ciudad Lineal

La mujer fallecida había abandonado su país hacía una década para venir a España a trabajar. Desde aquí, enviaba periódicamente dinero a sus cuatro hijos, que anhelaban algún día su regreso en Paraguay . «No tenía enemigos», lamentaba su hermana. Hacía un año sus familiares la vieron por última vez en su tierra natal. No eran conscientes de que ya nunca más volvería a cruzar el charco.