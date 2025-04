Coronavirus Madrid: últimas noticias, datos y cifras | El El Ejército de Tierra se despliega en Sol, Nuevos Ministerios, Atocha y Chamartín

19.00

Una vez declarado el estado de alarma en España, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha asumido la dirección del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid (Platercam) que, activado en su nivel 3, garantiza la coordinación de la administración estatal, autonómica y municipal. El nivel 3, que supera el nivel 2 activado hace cuatro días por la Comunidad, es el máximo nivel de riesgo de este Plan. Solo se activa para emergencias en las que se presenten circunstancias de interés nacional y de coordinación especial entre diferentes administraciones, que exigen una respuesta extraordinaria por parte de los servicios de Protección Civil. La única ocasión en la que se activó antes el nivel 3 fueron los atentados terroristas del 11M. Ahora, Franco concentra la dirección de este dispositivo, movilizando todos los recursos y medios del Estado para hacer frente a la crisis sanitaria declarada por la propagación del coronavirus (Covid-19). Las administraciones con competencias en materia de seguridad, en coordinación con la autoridad sanitaria, trabajan para reforzar la protección de los ciudadanos, ha informado hoy el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa.

Los empresarios madrileños han criticado las medidas que ha anunciado hoy el Presidente del Gobierno. Madrid Foro Empresarial ha asegurado que no son contundentes y que ponen en peligro la continuidad de gran parte del tejido empresarial, el comercio y la restauración. Los empresarios reclaman que el cierre de los establecimientos comerciales vaya acompañado de un Plan de ayuda específico para el comercio y la restauración: suspensión de contratos de locales comerciales tanto en calle como en centros comerciales. «El Gobierno de España no ha estado a la altura. Si debemos permanecer cerrados por la crisis sanitaria que vivimos, debemos de tener ayudas ya que los ingresos no es que se hayan reducido si no que son cero y los gastos de arrendamiento de locales comerciales tanto en calle como en centros comerciales siguen vigente», afirma Hilario Alfaro.

Militares de la Brigada Guadarrama del Ejército de Tierra se han desplegado en las estaciones de Sol, Atocha, Nuevos Ministerios y Chamartín para controlar las posibles aglomeraciones, dentro de la Operación Balmis de las fuerzas armadas para luchar contra la pandemia del coronavirus. Según han informado a Efe fuentes militares este martes, los miembros de esta brigada realizarán en esos enclaves tareas de vigilancia para evitar la concentración de personas y que el virus se propague.

El Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid ha sufrido su primer fallecimiento por coronavirus. Se trata de Juan Sánchez, un agente de 58 años destinado en el distrito de Vicálvaro y con problemas respiratorios graves previos, han confirmado a Europa Press fuentes policiales. El agente llevaba por estos motivos de baja médica desde el 10 de febrero. La infección por coronavirus ha agravado estas patologías y ha fallecido. Juan pertenecía a la 32 promoción de la Policía Municipal de Madrid y era muy apreciado por sus compañeros. «Sentimos de corazón transmitir que nuestro compañero a pesar de su lucha no ha podido superar esta situación. Un abrazo a familiares y amigos de Juan, de la Unidad de Distrito de Vicálvaro», rezaba el tuit escrito esta tarde por el Colectivo Profesional de la Policía Municipal de Madrid.

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha aplazado hasta mayo el último plazo del pago de la matrícula, cuyo cargo estaba previsto en marzo. Según ha informado la UCM a Efe, aquellos alumnos que tuvieran domiciliado el pago de la matrícula no recibirán este mes ningún cargo. A raíz de la suspensión de las clases el pasado 9 de marzo y ante el estado de alarma decretado por el Gobierno de la nación como consecuencia de la expansión del coronavirus, la universidad ha aplazado dos meses el cobro de los recibos domiciliados «en atención a las distintas situaciones en las que se puedan encontrar los estudiantes».

Metro de Madrid ha lamentado este martes el fallecimiento de un trabajador de mantenimiento del suburbano madrileño con coronavirus, y ha trasladado su pésame a familiares y amigos. Se trata de un trabajador de 56 años de los Talleres Centrales de Metro, que falleció ayer lunes en el hospital tras contraer el Coronavirus, según ha señalado a Efe el secretario general de Comisiones Obreras en Metro, Juan Carlos del Campo.

«Vamos a salir de esta. La vida es lo primero. Quiero enviar todo mi apoyo a las personas que han perdido algún familiar. También a aquellas que tienen a pacientes, a seres queridos, en estado grave en los hospitales de todo el país. Hoy somos todos España. Y a todos ellos les digo que, si podemos ayudarles desde la Comunidad de Madrid con lo que hemos estado viendo estos días, que cuenten con todas nuestra colaboración», ha expresado la presidenta regional en su entrevista televisiva.

Asismismo, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha negado que exista ningún tipo de «desencuentro» entre las medidas ordenadas por el decreto de Estado de Alarma y los criterios de actuación que ha defendido el Ejecutivo madrileño. «No pasa nada. No hay la idea de unos contra otros. Nosotros llevamos mucho tiempo trabando en esta situación. Hace muchos días que decretamos el cierre de los espacios con mayores. También los centros educativos, y empezamos a poner en marcha toda una serie de medidas que todo el mundo conoce y que ha hecho que el resto del país despierte», ha defendido en una entrevista en Cuatro. «Todas estas medidas nos han permitido conocer cuales son las siguientes a tomar, por eso el sector de las peluquerías nos pidio encarecidamente que no pusieramos en riesgo a sus profesionales. Algo que era razonable», ha añadido. Por último ha defendido el sistema de entrega a domicilio de comida para escolares que ha ofrecido de forma solidaria Telepizza y Rodilla.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha defendido de las acusaciones de «favoritismo» lanzadas por el presentador de televisión Risto Mejide por haber sido sometida dos veces a la prueba de detección del coronavirus (Covid-19) en su primera aprición en los medios tras dar positivo. Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que sus pruebas responden a una cuestión de logística –el entrevistador ha asegurado que hay mucha gente a la que se le está negando la prueba– por el «elevado número de personas que tiene que ha tenido que recibir como presidenta autonómica». No obstante, la líder del Ejecutivo madrileños ha asegurado que «están trabajando para que más gente pueda hacerse la prueba cuanto antes».

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha alertado sobre el phising (las técnicas que buscan engañar a sus víctimas haciéndose pasar por una organización o persona de confianza para que acabe realizando acciones que no debería) a través de correos electrónicos que alertan sobre el coronavirus y pide además poner coto a las fake news no difundiendo contenidos que no hayan sido contrastados.

Mercamadrid ha registrado este martes hasta las 10,00 horas de la mañana la llegada de 19.919 toneladas de alimentos, cifra que supone un incremento del 6,7 % respecto al mismo día de la semana anterior y un 13 % más en comparación a la misma fecha del año pasado, han informado fuentes oficiales. Fuentes del Ayuntamiento de Madrid han añadido que también han entrado un 13 % más de camiones proveedores de alimentos respecto al mismo día del año pasado, tras contabilizarse 815 vehículos.

Durante esta semana los centros de salud de la Comunidad de Madrid van a reforzar la atención que prestan a pacientes con síntomas o con infección de coronavirus con una partida de 700 teléfonos móviles, donada por Telefónica a la Comunidad de Madrid.

Los profesionales de los centros de salud de la Comunidad de Madrid están realizando actualmente seguimiento telefónico a 20.270 pacientes con sospecha o infección de coronavirus y que se encuentran, con síntomas leves, en aislamiento domiciliario. Desde la semana pasada, las enfermeras y médicos de los centros de salud llaman por teléfono a estos pacientes para conocer su estado de salud, ofrecer consejos, indicar la toma de temperatura y resolver dudas. Las llamadas de seguimiento telefónico a los pacientes están contando con una gran acogida entre los ciudadanos, que manifiestan su agradecimiento por la atención cercana, diálogo directo y personalizado con el sanitario, tal como indica la Gerencia Asistencial de Atención Primaria.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha publicado un vídeo en su cuenta de Twitter donde aparece un miembro de la Unidad Militar de Emergencias desinfectando el suburbano madrileño. Aguado ha anunciado que estos militares ayudarán en la desinfección de las estaciones de Metro de Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid ha suspendido los horarios de carga y descarga de la zona de bajas emisiones Madrid Central para ampliar los suministros de los establecimientos de primera necesidad que permanecen abiertos en el distrito centro, según ha dicho este martes la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís. Tras visitar las 150 plazas para personas sin hogar y sin síntomas del coronavirus que se están instalando en el recinto ferial de Ifema, Villacís ha respondido a preguntas telemáticas de la prensa, entre ellas una referida a si Ciudadanos valora la supresión de las multas de Madrid Central mientras dure el estado de alarma.

La Comunidad de Madrid ha registrado en las últimas 24 horas 706 nuevos positivos, hasta 4.871, y 142 muertos con coronavirus, hasta 355 , según los datos que ha dado a conocer el Ministerio de Sanidad. Según ha informado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, Madrid ya no está por encima del 50 % de los casos confirmados de toda España, sino que representa el 43% de los positivos del país. A pesar de que este lunes, 16 de marzo, Sanidad no había comunicado ningún fallecido en Madrid con coronavirus, por lo que la cifra total desde que se registró el primer muerto era de 213, en las últimas 24 horas se han contabilizado en la región 142 óbitos, hasta sumar 355.

La Comunidad de Madrid, en su apuesta por la protección y el bienestar de los animales ante el coronavirus (COVID-19), ha preparado, a través del Comisionado de Bienestar Animal, una serie de recomendaciones en relación a la atención y cuidado de los mismos ante este contexto de pandemia sanitaria declarada por la Organización Mundial de la Salud. El Gobierno regional aclara que los animales no transmiten ni padecen el coronavirus. No existe evidencia científica alguna que lo corrobore. Como medida general, las autoridades sanitarias recomiendan lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, mantener una distancia social, cubrirse al toser o estornudar, con el ángulo interno del codo o con un pañuelo desechable, nunca con la mano, y evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

La Alianza de Empresarios de Peluquería de España pone en marcha un voluntariado social para la asistencia domiciliaria. Las peluquerías, además, inician una campaña de recogida de guantes, mascarillas y otros materiales de sus establecimientos para los servicios sociales de los ayuntamientos .

La Comunidad de Madrid ha registrado en las últimas 24 horas 706 nuevos positivos por coronavirus, hasta 4.871 , según ha informado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. De acuerdo con sus datos, Madrid ya no está por encima del 50% de los casos confirmados de toda España, sino que representa el 43% de los positivos del país; de todos los confirmados en la región, el 76% está ingresado y el 7 % está internado en la UCI.

Sobre si se han planteado la suspensión de Madrid Central durante el Estado de Alarma: «Lo que hemos hecho con Madrid Central es suspender los horarios de carga y descarga. Más allá de eso no es necesario suspender Madrid Central. Hemos tomado otras medidas como suspender todo el SER, mantener la frecuencia de autobuses. Hemos sido la administración que más claro ha hablado y ha tomado decisiones más pronto».

Sobre las demandas que le hace el Ayuntamiento de Madrid al Gobierno central en materia económica: «El Ayuntamiento ha sido pionero en entender que hay una crisis ahora, pero luego va a haber un día después. Son muchos los autónomos y las empresas que no están cobrando. Nosotros decretamos medidas para bajar la presión fiscal a las empresas como el pago de IBI o IAE. Me gustaría que el Gobierno de Sánchez siguiera esta estela y quitase el pago de la tasa de autónomos, el IVA y el IRPF y medidas que tengan que ver con préstamos a intereses cero. Hay que fijarse en países como Francia».

Sobre el recurso de 150 camas para las personas sin hogar: «La UME es quien se encargará de la gestión de este recurso. Necesitamos esa respuesta urgente para coordinarnos y que se pueda empezar a usar».

España ha registrado desde el inicio del brote de coronavirus 11.178 casos , de los cuales 491 han fallecido y 1.028 se han curado , según ha informado este martes el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en la rueda de prensa diaria tras la reunión del Comité Técnico de Gestión del Coronavirus, presidido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El Gobierno regional de Madrid sigue esperando a esta hora una respuesta del Ministerio de Sanidad a su oferta de concretar con empresas como Telepizza y Rodilla el reparto de comida para los escolares con beca de comedor en situación más vulnerable. El consejero de Educación, Enrique Ossorio, ha lanzado un dramático mensaje vía Twitter, en el que recuerda que desde las 12 podría estar distribuyéndose un menú infantil de croquetas, ensalada y complementos pero aún no cuentan con respuesta oficial del Ministerio de Sanidad a este ofrecimiento. Desde que se decretó el sábado el estado de alarma, el Gobierno de la Nación es la autoridad única en todas las materias, lo que significa que la Comunidad de Madrid no puede tomar decisiones como esta de forma autónoma.

En el segundo día laborable con limitación de movimientos a consecuencia del estado de alarma por el coronavirus, el tráfico se ha reducido notablemente en la capital según los datos que registra la dirección general de Gestión y Vigilancia de la Circulación, dependiente del Área de Medio Ambiente y Movilidad. La intensidad del tráfic ha disminuido este martes 17 de marzo un 59,6% en la M-30, un 64% en el interior de M-30 y un 63% en el exterior de la M-30. Un día más no se registra ningún problema circulatorio durante la hora punta y el nivel de tráfico ha sido muy bajo a pesar de la lluvia. Apenas hay vehículos circulando, menos incluso que en el día de ayer, posiblemente motivado por la presencia de los numerosos controles que se están realizando por parte de Policía Municipal que consigue que los ciudadanos que realmente no tienen un motivo justificado para circular no lo hagan.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este martes que «ni los ayuntamientos, ni la hostelería, ni las empresas de distribución» pueden hacer llegar 11.500 comidas de menús variados cada día a los escolares. En su cuenta de Twitter, Ayuso ha respondido así a las críticas que ha recibido a través de Twitter sobre la alianza del Gobierno regional con las cadenas Telepizza y Rodilla para repartir durante la cuarentena, en la que los centros escolares permanecen cerrados, menús a 11.500 niños de la región con pocos recursos.

En concreto, ayer se registraron 854.714 viajes en la red de transporte público de la Comunidad de Madrid, lo que supone 4 millones de viajes menos que el lunes de la semana pasada.

Hoy martes, Metro de Madrid ha registrado en la hora punta de la mañana (entre las 6:00 y las 10:00 horas) 82.276 viajeros, un 17% menos de viajeros que ayer, lunes y un 83% menos que durante el mismo día y tramo horario de la semana anterior. Ayer lunes, día 16, un total de 334.569 personas viajaron en Metro, un 84,1% menos que el lunes de la semana pasada, y un 62,48% menos que el último día laborable antes de que entraran en vigor las restricciones del estado de alarma, que fue el pasado viernes. El Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid está haciendo un seguimiento continuo de la demanda del transporte público en la región, junto a los distintos operadores. En el marco de las medidas y recomendaciones que está adoptando para evitar contagios por coronavirus, la Comunidad de Madrid recuerda la necesidad de que los ciudadanos permanezcan en sus domicilios.

La asociación protectora de animales El Refugio ha anunciado que a partir de este martes y hasta que termine la crisis generada por la pandemia de coronavirus ofrece su centro veterinario de Madrid para consultas veterinarias gratuitas «cuando sean esenciales para los perros y gatos de personas que puedan acreditar haber perdido su empleo». El presidente de la asociación, Nacho Paunero, hace su ofrecimiento en una nota remitida este martes en la que afirma que El Refugio no tiene constancia de que se estén produciendo abandonos de perros o gatos a causa del miedo de algunas personas a que sus animales puedan contagiarles el coronavirus, y añade que "no es verdad" que estos animales "ni ningún otro animal habitual de compañía" pueda contagiar el virus a los humanos.

La Guardia Civil rescató el pasado lunes en el Puerto de Cotos en la sierra de Madrid a una pareja que había salido de su vivienda de la capital para «huir» del coronavirus , pero ambos cayeron enfermos por las condiciones climatológicas. Las dos personas, un hombre de nacionalidad peruana de 43 años, y una mujer de nacionalidad rusa de 32, abandonaron su domicilio el pasado sábado para ir a la montaña y «evadirse de todo lo que estaba ocurriendo con motivo del coronavirus» , explica el Instiuto Armado en una nota de prensa.

«Querid@s usuari@s: no nos gusta dar este tipo de mensajes pero, ante la gravedad de la situación que estamos atravesando en nuestro país, nos vemos obligados a anunciar que nuestros patinetes también se quedan en casa: a partir de este martes 17 de marzo, suspendemos temporalmente nuestro servicio. La salud es lo primero», ha comunciado la empresa Lime, que gestiona multitud de patinetes en Madrid.

Almeida: «Le pedimos a Sánchez que sea ambicioso con las medidas económicas. Hay cientos de miles angustiados no sólo por la crisis sanitaria sino por su perspectiva de futuro. Para adoptar las medidas que sean necesarias, el presidente sabe que puede contar con nosotros. Necesitamos medidas rápidas, porque es muy necesario ante un escenario negro como este».

Almeida: «En estos momentos vamos a reforzar toda la limpieza de la ciudad para que las calles tengan el grado de higiene necesario. Estamos haciendo un esfuerzo importante en ese sentido. Ahí tengo que agradecer a esos miles de héroes anónimos, más allá de los sanitarios, que día a día hacen que la ciudad funcione, como son los operarios de limpieza».

Almeida: «Todos los escenarios los tenemos que tener abiertos. Trabajamos para evitar aglomeraciones y la movilidad. Un dato muy positivo es que ha descendido un 65% el tráfico privado».

Almeida: «He tenido la oportunidad de hablar con Ayuso, sé que va a trabajar las 24 horas los 7 días de la semana. Va a tomar decisiones en cada momento en función de la evolución de la situación. Los madrileños pueden estar muy tranquilos, su presidenta va a seguir trabajando».

Almeida: «No tengo ningún síntoma y tampoco me voy a hacer la prueba», insiste.

José Luis Martínez-Almeida: «Creo que estamos haciendo un esfuerzo como sociedad. Nos podremos sentir orgullosos cuando esto haya pasado. El primer día laborable sólo hubo 233 multas, en una población de casi 3 millones. No son muchas. La Policía Municipal estará ahí para que se cumple con el Estado de Alarma».

La Comunidad de Madrid prevé que los hoteles medicalizados para pacientes leves con coronavirus empiecen a funcionar «poco a poco» a partir de este miércoles. Así se lo ha trasladado el Gobierno regional al sector hotelero, que por el momento ha puesto a disposición de la Comunidad de Madrid 60.000 plazas para albergar pacientes de coronavirus que ya no puedan estar en casa pero tampoco requieran de una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este martes al Gobierno de la Nación que amplíen la liquidez y adopten incentivos fiscales como medida ante la «emergencia económica», y ha vuelto a insistir en la necesidad de flexibilizar la regla de gasto y que la capital pueda usar el superávit de 400 millones de euros del Consistorio. «Hay que trabajar entre todos la emergencia económica; en Madrid acordamos por una resolución de suspender plazos administrativos para los ciudadanos, e intentamos anticipar todas las medidas. Las medidas económicas son inaplazables, no se puede perder ni un minuto más», ha expresado en una entrevista en 'esRadio' recogida por Europa Press. Almeida ha recordado que el Gobierno municipal aprobó una «rebaja del IBI del 25 por ciento a 106.000 locales de ocio, hostelería, comercio, turismo, y una rebaja del 25 por ciento en el IAE» al comienzo de la crisis causada por la pandemia del Covid-19. «Es un esfuerzo fiscal, que no es ni siquiera una tirita, porque el Consistorio no tiene competencias», ha matizado.

Los últimos datos facilitados por la Policía Municipal –que analizan las sanciones interpuestas desde el domingo a última hora de la tarde hasta este lunes a las 20 horas– alertan de que se pusieron un total de 252 multas por no cumplir con las limitaciones al tráfico . Los distritos en los que más sanciones –superiores a 600 euros– tramitaron fueron Puente de Vallecas, Fuencarral-El Pardo y Centro. Además, detuvieron a cuatro personas en Ciudad Lineal, Moncloa y Fuencarral.

Desde Metro de Madrid han hecho públicas unas imágenes que muestran los andenes de varias estaciones totalmente despejados. «El servicio se presta con el 100% de los trenes de un día laborable normal. Esta es la situación actual en las estaciones de Atocha, Sol, Méndez Álvaro y Puerta de Arganda.Por favor, viaja solo si es imprescindible», han escrito.

Ignacio Aguado se ha pronunciado sobre los retrasos en Cercanías: «Cercanías llegó con una cierta aglomeración. Me consta que hoy no se ha producido o no significativa».

Ignacio Aguado: «Los sanitarios son los verdaderos héroes de esta crisis». «Necesitamos unidades de protección, respiradores, mascarillas, unidades de monitorización...». «A día de hoy en Madrid hay camas disponibles». «Se está intentando reforzar al máximo la salud de los sanitarios, pero hay algunos contagiados». «La situación en la sanidad publica es grave. Espero que el material no llegue mañana, sino hoy».

Ignacio Aguado: «Calculamos que en torno al 15 de abril será el momento en el que empecemos a girar la curva. A día de hoy tanto los profesionales sanitarios como el sistema sanitario está a pleno rendimiento. Es importante que sepamos que vienen días y semanas difíciles. Si hacen falta tomar más medidas, se tomarán. Desde la Comunidad de Madrid vamos a seguir proponiendo iniciativas. A día de hoy el confinamiento personal deja sin sentido incidir en restricciones territoriales (con respecto a Madrid)».

Ignacio Aguado: «En la comunidad de Madrid fuimos los primeros en tomar medidas. Todo a día de hoy está paralizado, no solo en Madrid, sino en toda España. Es imprescindible seguir la norma a rajatabla. Es una lucha contra las costumbres. Todavía es pronto para ver el resultado de las medidas que hemos implementado. Es importante mantener la calma y paciencia. A partir de la semana que viene será cuando empecemos a ver resultados, como pronto».

En líneas generales se está cumpliendo con la frecuencia de los trenes, pero han exisitido algunos retrasos puntuales que han provocado aglomeraciones. Algunos usuarios se han apresurado a denunciar esta situación en redes sociales: «Un día más Cercanías dirección Fuencarral incumple y los usuarios no tienen la distancia de seguridad porque van con retraso», escribía un viajero en Twitter. La cuenta INFOAdif ha salido al paso para avisar de que había retrasos medios de 15 minutos: «Cercanías Madrid, línea C5: Retrasos medios de 15' entre Atocha y Móstoles por la avería de un tren que queda suprimido en Atocha». Varias personas, indignadas, preguntaban por los nuevos trenes prometidos: «Más trenes iban a poner, ¿no, señor Ábalos?».

Buenos días. Bienvenidos al siguimiento en directo de la actualidad de la Comunidad de Madrid. La epidemia de coronavirus prosigue la escalada prevista por las autoridades sanitarias en la tercera jornada del estado de alarma, en la que entra en vigor el cierre de fronteras terrestres decretado por el Gobierno para hacer frente a una crisis sanitaria sin precedentes que mantiene en vilo a la población española.