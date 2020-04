Coronavirus Madrid: últimas noticias | El CIE de Aluche se vacía: ya solo quedan cinco internos

Actualizar

9.55Ayuso agradece una nueva donación «importantísima» «Gracias a @MaisonValentino por su importantísima donación a la cuenta cero de la Comunidad de Madrid. Empresas y españoles colaborando juntos para acabar con el virus. ¡Gracias!», ha escrito la presidenta regional en Twitter.

9.30El CIE de Aluche también se va vaciando: ya solo quedan cinco internos El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) del madrileño barrio de Aluche también se está vaciando y a las 15:00 horas de este jueves solo quedaban en sus instalaciones cinco internos, que también acabarán siendo puestos en libertad, según han informado a Efe fuentes del Ministerio del Interior. No obstante, aunque Interior asegura que hasta las 15 horas quedaban cinco personas en sus instalaciones, la Plataforma CIES NO ha indicado a Efe que estos últimos internos les habían comunicado a primera hora de la tarde su salida del centro y ya no quedaba nadie en su interior.

9.15Una residencia de Leganés alcanza el medio centenar de muertos La Residencia Vitalia de Leganés (Madrid) ha sumado en los últimos días siete fallecidos por coronavirus, según ha confirmado a Efe el centro, con lo que el número total de decesos desde el inicio de la alerta sanitaria en este centro se eleva a 50, de los que 43 presentaban síntomas de coronavirus. El pasado martes la residencia realizó 150 test entre sus usuarios, de los que 99 dieron positivo. Los residentes que dieron negativo o no han presentado síntomas han sido trasladados a una residencia que el grupo Vitalia tiene en el distrito de Moratalaz y que estaba pendiente de inauguración.

9.00La actualidad, minuto a minuto Buenos días. Bienvenidos a la cobertura informativa digital del coronavirus en la Comunidad de Madrid. Durante este jueves les estaremos informando de todas las noticias de relevancia que vayan ocurriendo en nuestra región, la más afectada por el Covid-19.