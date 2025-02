Madrid peatonalizará 29 calles los fines de semana y festivos y abrirá los parques de los distritos mañana

El Ayuntamiento de Madrid peatonalizará los fines de semana y festivos 29 calles de los 21 distritos de la capital . En total, serán 19 kilómetros y 235.000 metros cuadrados de zonas reservadas para los viandantes de 8 a 22 horas . En cuanto a los parques, el Consistorio sólo abrirá a partir de mañana las zonas verdes de los distritos. Esta orden excluye espacios como El Retiro, Madrid Río, la Casa de Campo, el Capricho, la Dehesa de la Villa o Fuente del Berro . Esta medida sí se aplicará todos los días.

Según ha indicado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida , algunos de los grandes ejes que se abrirán será el paseo de la Castellana , desde la calle de Goya a la plaza de Emilio Castelar; la avenida del Príncipe de Asturias ; la avenida de Arcentales ; el paseo del Prado ; la calle Mayor o la plaza del Cascorro .

«No está ganada la batalla, no podemos bajar la guardia en ningún momento. Apelamos a la responsabilidad individual y a que todos tenemos que tener en cuenta que si nos salvaguardamos a nosotros también lo haremos al resto de los madrileños. No nos podemos permitir dar un paso atrás», ha incidido el regidor.

Por su parte, la vicealcaldesa, Begoña Villacís , ha indicado que las áreas infantiles y las canchas que se encuentren dentro de las zonas verdes que se abrirán a partir del sábado se mantendrán cerrados. La líder de Cs en el Ayuntamiento prefiere «ir paso a paso y no dar el siguiente paso antes de evaluar la anterior». «Vamos a hacer todo lo posible para que no haya un rebrote. Se darán pequeños pasos, pero seguros», ha subrayado la vicealcaldesa, que ha preferido no dar una fecha para la reapertura del resto de zonas verdes de la capital, ya que dependerá de la actitud de los ciudadanos estos días.

Listado de calles por distritos - Centro Plaza de Cascorro: 672 metros. Calle Mayor (Bailén - Sol): 795 metros. Paseo del Prado (Carlos V - Cibeles): 986 metros. Fuencarral (Quevedo - Bilbao): 455 metros. - Arganzuela Paseo Imperial (Plaza de Francisco Morano - Ronda de Segovia): 705 metros. - Retiro Menéndez Pelayo (O’Donnell - Mariano de Cavia): 1.620 metros. - Salamanca Goya (Alcalá - Doctor Esquerdo): 575 metros. -Salamanca-Chamberí Paseo de la Castellana (Goya - Emilio Castelar): 1.000 metros. - Chamberí Santander (Islas Filipinas - San Francisco de Sales): 405 metros. Bravo murillo (Ríos Rosas-Cea Bermúdez): 369 metros. - Chamartín Paseo de la Castellana (Concha Espina - Plaza de Cuzco): 656 metros. - Tetuán Avenida de Asturias (Vía Límite - Plaza Castilla): 1.050 metros. - Hortaleza López de Hoyos (Carretera Canillejas - Gran Vía de Hortaleza): 464 metros. - Barajas Plaza de Hermanos Falcó y Álvarez (Plaza Mayor de Barajas): 226 metros. - Latina Vía Carpetana (Caramuel - 15 de Mayo): 558 metros. Valmojado (Seseña - Maqueda): 1.260 metros. -Puente de Vallecas Candilejas (Diligencia - Javier de Miguel): 525 metros. -San Blas-Canillejas Avenida Arcentales (Miguel Yuste – In. Libre de Enseñanza): 1.060 metros. - Moratalaz Fuente Carrantona (Hacienda de Pavones - Arroyo Fontarrón): 608 metros. -Vicálvaro Paseo de los Artilleros (Vicalvarada - San Cipriano): 535 metros. -Villaverde Paseo Alberto Palacios (Plaza de Ágata - Oasis): 335 metros. -Ciudad Lineal Arturo Soria (Josefa Valcárcel - Alcalá): 1.490 metros. Francisco Largo Caballero (Avenida de Daroca - In. Libre de Enseñanza): 862 metros. -Villa de Vallecas Sierra Gorda (Gavia Seca - Enrique García Álvarez): 305 metros. -Usera Manuel Noya (Marcelo Usera - S. Nicodemes): 306 metros. -Fuencarral-El Pardo Monforte de Lemos (Av. De Betanzos - Ginzo de Limia): 654 metros. -Moncloa Quintana (Princesa - Avenida Pintor Rosales): 425 metros. -Carabanchel Antonio Antoraz (completa): 188 metros. Laguna (Oca - Vía Carpetana): 365 metros.