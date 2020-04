Coronavirus El Gobierno dio hasta tres órdenes en 8 horas a Madrid y el resto de municipios para repartir las mascarillas Los ayuntamientos ultimaron contra reloj los dispositivos policiales para la entrega del material en estaciones de tren y bus, tras la «improvisación» del Ejecutivo

Ignacio S. Calleja SEGUIR Madrid Actualizado: 14/04/2020 00:42h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El grueso de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid pasó el domingo de la indignación a las prisas para organizar el reparto de mascarillas por la vuelta de los trabajadores no esenciales. Tanto la capital como el resto de localidades recibieron en solo ocho horas hasta tres instrucciones del Gobierno de Pedro Sánchez para cubrir la entrega de material en los principales nodos de transporte público, con la última orden en torno a las ocho de la tarde. Esta «improvisación», señalan fuentes de distintas corporaciones, obligó a los equipos de Gobierno a ultimar sus dispositivos policiales contra reloj, sin tener siquiera muy claro el alcance de sus capacidades logísticas. Aunque la mañana de ayer transcurrió con normalidad, se vieron desfases en ambos sentidos; con más agentes que viajeros en algunos casos o con solo un quinto de las estaciones de Metro controladas.

Si bien el Ejecutivo central anunció el viernes su intención de repartir mascarillas lunes y martes, no fue hasta el sábado por la noche cuando citó, para el día siguiente a mediodía, a los ayuntamientos en la Delegación del Gobierno en Madrid. Aunque esperaban unas instrucciones concretas del mando central, dependiente del Gobierno de España, en la reunión solo se les trasladó la idea inicial de que debían ser las policías locales y los voluntarios de Protección Civil quienes repartiesen el material. «A menos de 24 horas no teníamos ni idea de dónde estaban las mascarillas ni cómo se iban a distribuir», lamenta uno de los regidores.

A las doce de la mañana lo sabían la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital, pero no el resto de localidades, sea cual fuere su tamaño. No se enteraron hasta que la Federación de Municipios de Madrid informó sobre ello horas después, en diferido. «No nos parece muy serio que se nos detalle solo quince horas antes a través de un correo electrónico, sin comunicación oficial, y no directamente de la Delegación del Gobierno», apunta otro alcalde. La mayoría compartían la idea de que debía ser el Ejército quien prestase el servicio, pero fueron ignorados.

Fue la propia Federación de Municipios quien, hasta seis horas después en algunos casos, dio parte a todos los consistorios de que los equipos de protección estaban en un almacén de Alcalá de Henares. Las siguientes instrucciones del Gobierno, sin embargo, se hicieron esperar nuevamente.

Voluntarios de Protección Civil entregan mascarillas en la estación de Getafe - AYUNTAMIENTO DE GETAFE

Carta de la Delegación

Así, al tiempo que los municipios aguardaban para conocer dónde ir y cuántos ejemplares le correspondían por número de habitantes, a primera hora de la tarde la Delegación del Gobierno dio su segunda orden e instó al Ayuntamiento de la capital a cubrir, de 6 a 9 de la mañana, «la totalidad de estaciones» de la red de Metro –por encima de 300–, las líneas de autobuses de EMT y las estaciones de Cercanías en la ciudad. La Policía Nacional, por su parte, se haría cargo de las 16 ubicaciones del suburbano más concurridas: Príncipe Pío, Sol, Moncloa, Plaza de Castilla, Avenida de América, Méndez Álvaro, Atocha, Chamartín, Villaverde Alto, Plaza Elíptica, Aluche, Cuatro Caminos, Nuevos Ministerios, Legazpi, Acacias y Oporto.

El encargo, no obstante, fue cuestionado por la Policía Municipal de Madrid, que veía técnicamente inviable desarrollar un dispositivo para estar en los cientos de paradas de Metro y los nodos de la EMT. Si fuera así, casi un tercio de la plantilla estaría destinado exclusivamente a esta función. El Ejecutivo que encabeza Isabel Díaz Ayuso, que denunció durante toda la tarde la «improvisación» de la Administración central, insistía también en que la mejor opción era encargar esta tarea al Ejército, sobre todo para no debilitar la prestación en otros puntos, pero jamás se atendió esta petición.

Hubo que esperar hasta las ocho de la tarde, apenas diez horas antes del reparto, para que el equipo de Sánchez informase de la tercera instrucción, acaso definitiva. La práctica totalidad de las localidades conocían ya el número a repartir y la obligación de asumir la labor, con mayor o menor capacidad de reacción en función del número de habitantes y agentes disponibles. A esa hora, además, se comunicó por primera vez a algunas corporaciones que tendrían el apoyo de la Guardia Civil.

Para la capital, el principal implicado, la instrucción a última hora de la tarde enmendaba la anterior; se solicitaba que la Policía Municipal apoyara la Policía Nacional en las 16 estaciones controladas, así como intentar, al máximo de sus posibilidades, entregar el material a los viajeros de EMT. Fuentes del área de Seguridad y Emergencias detallaron a ABC que ayer se desplegaron un total de 150 agentes, con la entrega de 135.000 mascarillas.

Situaciones dispares

La sucesión de indicaciones, no obstante, no acabó el domingo. Al inicio del día, ya con los equipos dispuestos, en algunos municipios, se comprobó que nuevas dotaciones de la Guardia Civil se sumaban al operativo. «Da la sensación de que se solucionaban las cosas según les decíamos los problemas», explican fuentes de un ayuntamiento. «A pesar de la improvisación, se ha resuelto bien gracias a nuestra voluntad», añaden. En Madrid, en cambio, en decenas de estaciones de Metro no se repartían las mascarillas.

La jornada se desarrolló sin problemas en las localidades más pobladas, con una afluencia muy baja en núcleos del área metropolitana como Leganés, Fuenlabrada o Getafe. La incertidumbre se traslada ahora a mañana, aún sin indicaciones del Gobierno.