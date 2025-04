Coronavirus: la delincuencia, también en cuarentena

El polígono Marconi amanece, atardece y anochece vacío de prostitutas. Y la calle de la Montera. Y la Gran Vía. Desde hace décadas se esperaba una noticia así, aunque no por un «toque de queda». Porque el estado de alarma en el que está sumido el país por el coronavirus ha acabado incluso con el negocio de la esclavitud sexual, al menos el callejero. Así lo confirman distintas fuentes policiales, que corroboran un descenso generalizado de la delincuencia en la capital, mas siguen existiendo ciertos delitos.

«Las prostitutas rumanas, que son la mayoría, han desaparecido de Marconi y el Gato. Solo quedan las toxicómanas, pero se les dice que no pueden estar en la calle y se marchan», explica un agente. Además, la Policía Municipal mantiene el patrullaje en el polígono, por lo que tampoco acuden clientes en sus coches.

«La gente está muy concienciada; alrededor del 40% de los comunicados son de personas que llaman para avisar de que hay vecinos en los parques o porque ven algún bar abierto», mantiene otro policía. Es más, desde la Jefatura del Cuerpo hacen hincapié en la labor que está haciendo el 092, un teléfono que se ha convertido en «un número de referencia»: «Las llamadas por seguridad ciudadana han bajado y se está utilizando para consultas o incidencias sobre el coronavirus. Hay que destacar la increíble concienciación ciudadana entre los madrileños. Esto es digno de reseñar. Son llamadas que pueden calificarse de sociales», añade un mando a ABC.

Atraco en Ciudad Lineal

Los servicios extraordinarios, al no haber fiestas, conciertos ni partidos de fútbol, han desaparecido. «Manteros no hay en ningún caso, como tampoco prostitutas . Incluso está la Unidad Militar de Emergencias (UME) por el centro . Las incidencias no son muchas», coinciden todas nuestras fuentes.

Robos con violencia o intimidación apenas existen, al no haber casi nadie por las calles. Salvo alguna excepción. El Carrefour Exprés de Arturo Soria sí que ha sufrido un atraco , cuando estaba abierto. Porque los ladrones buscan dinero. Los robos con fuerza en viviendas también están cayendo en picado, al estar sus moradores todo el día en casa. Sí se ha registrado una intentona en un domicilio de la calle de Zigia, en Ciudad Lineal; pero se trataba de una casa recién reformada donde aún no se habían mudado sus dueños. Por suerte, los vecinos vieron lo que pasaba y avisaron a los agentes.

Un joven en patinete, ayer, por el polígono Marconi, sin prostitutas DE SAN BERNARDO

También ha habido algún robo a farmacia, «pero las casas de apuestas no las están tocando» , insiste otro informante, «porque, al tener que estar cerradas, los propietarios de estos negocios se han llevado todo el dinero de los locales». Estos establecimientos y los bares eran de los más asaltados hasta la entrada en vigor del estado de alarma, este fin de semana. Pues los ladrones van donde hay dinero en efectivo, y ahora, allí, no queda ni un euro.

Toxicómanos y violencia machista

Tampoco existe la venta ambulante ilegal, tipo mercadillos como los de Villaverde o Pedro Laborde , en Puente de Vallecas: «Si se viera algo, les multas por el decreto, que establece de 600 a 30.000 euros de sanción; y, si no se retiran, les metes desobediencia. Solo se ha producido alguna persecución».

La actividad de los narcopisos ha disminuido bastante, aunque no ha desaparecido: « Los toxicómanos siguen danzando, pero menos , porque a ver de dónde sacan el dinero para sus dosis, porque no pueden recoger chatarra ni robar». Tampoco hay rastro de las bandas latinas, que generalmente se reúnen en los parques.

Sí que persisten casos de violencia de género y se han intervenido mascarillas que se vendían en un locutorio de Alberto Palacios.