Coronavirus El Ayuntamiento de Madrid tiende la mano a los hosteleros y ampliará las terrazas y sus horarios El Gobierno de PP y Cs en la capital y los hosteleros se han reunido este viernes para organizar la desescalada

El Ayuntamiento de la capital y los hoteleros han sentado este viernes las bases para la reapertura de bares, cafeterías y restaurantes tras el confinamiento. La propuesta del equipo de Gobierno de PP y Cs, aceptada de buen grado por los empresarios del sector, pasa por ampliar el espacio disponible para las terrazas y su horario de funcionamiento. Fuentes municipales detallan que no se trata de un documento definitivo, sino un «punto de partida» para abordar la desescalada y adelantar los plazos avanzados por el Ministerio de Trabajo, que marca el horizonte a finales de año.

La propuesta Gobierno municipal se ha trasladado en la primera reunión entre el Consistorio y los hosteleros, después de que estos presentaran sus inquietudes para amortiguar los efectos de la crisis del coronavirus. En el encuentro han estado presentes la vicealcaldesa Begoña Villacís; el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes; el edil de Economía y Empleo Miguel Ángel Redondo; y su homóloga de Coordinación Territorial, Silvia Saavedra. Los hoteleros, por su parte, han mostrado su agrado por la disposición de la administración y su compromiso de agilizar sus demandas. La semana que viene se convocará la Comisión de Terrazas y Veladores para trabajar desde un punto de vista técnico. La patronal Ceim, por su parte, enviará nuevas propuestas.

La hoja de ruta del Ayuntamiento atiende parcialmente las demandas de los empresarios, que consideran que potenciar las terrazas será fundamental. Así, el Gobierno que encabezan José Luis Martínez-Almeida y Villacís plantea ampliar la temporada hasta el 31 de marzo de 2021, lo que suponen seis meses más respecto al calendario actual, que señala el cierre de los veladores el 31 de octubre. Además, se propone una reducción del 25 por ciento de la tasa y la devolución de lo cobrado.

Siempre como idea inicial, desde el Gobierno municipal se trabaja en la posibilidad de que pueda ampliarse el horario de las terrazas y adaptar la capital a la normativa de la Comunidad de Madrid para el resto de municipios. Si bien este era uno de los extremos presentado por los hosteleros, desde el Ayuntamiento matizan que «en todo caso» esta cuestión estará supeditada a las restricciones medioambientales en zonas de protección acústica. Como informó ABC, la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos Madrid Centro emitió un comunicado mostrando su preocupación por una posible liberalización de la gestión de los veladores en la ciudad.

También se ha hablado con el sector la opción de que se pueda ampliar la superficie de las terrazas, aunque siempre que no generen incompatibilidad con otros usos, como el residencial o comercial, y que se mantenga el número de mesas y sillas para garantizar el distanciamiento de seguridad. Respecto a la petición de los bares y restaurantes de permitir que locales que no tengan espacios exteriores puedan instalarlos junto a la fachada o en zonas destinadas al aparcamiento, el Consistorio aceptará en principio adelantar autorizaciones a los establecimientos que hayan pedido la licencia de funcionamiento y aún no se haya concendido.

La reunión ha tenido lugar después de que asociaciones mayoritarias como Hostelería Madrid planteasen cambios en la gestión de las terrazas y una guía de actuación para la desescalada, con atención a la preapertura, la puesta en marcha y la postapertura. Como detalló este periódico, los hosteleros estudian ya una planificación integral de la futura actividad, con cuestiones como la reestructuración de la carta, la gestión del stock y los proveedores, los nuevos procesos de trabajo y las medidas de protección. También, y muy importante, la implantación de un nuevo protocolo para el personal de los casi 20.000 locales de hostelería.

El Ayuntamiento, por su parte, insiste en que solucionar esta problemática es clave y opta por adelantar la apertura en cuanto sea posible. «Queremos establecer un marco inicial de trabajo que nos permita empezar a definir cómo se va a llevar a cabo la desescalada y la reactivación del sector, dado que el gobierno de España apunta a que el sector no podrá abrir hasta final de año, y eso es un escenario insostenible», detallan fuentes municipales.