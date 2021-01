Convive once horas con el cadáver de su marido en casa atrapada por la nieve La víctima falleció por causas naturales debido a una patología oncológica en la localidad de Moraleja de Enmedio

La borrasca Filomena ha causado centenares de víctimas indirectas a su paso por la Comunidad de Madrid. En el municipio de Moraleja de Enmedio, al suroeste de la región, una mujer ha tenido que convivir más de once horas con el cadáver de su marido en casa debido a que estaban atrapados por la nieve. Ni los equipos médicos ni funerarios consiguieron en todo ese tiempo llegar al domicilio por el estado en el que se encontraban las carreteras del pueblo, asoladas por la nevada.

La dramática historia comienza en la madrugada de este domingo. A las cuatro de la mañana, según relatan allegados a ABC, la víctima deja de responder. El hombre, de 73 años, se había mudado con su mujer hacía semanas a casa de uno de sus hijos para que pudieran atenderlo mejor. Seguía cuidados paliativos debido a una patología oncológica, causa de la muerte.

Los familiares intentaron ponerse en contacto insistemente con las funerarias y con el centro de salud más cercano, sin que nadie consiguiese llegar al domicilio. «Llamaron hasta en 12 ocasiones a los médicos, nadie podía llegar, ni siquiera a certificar la defunción en algún tipo de vehículo más grande que pudiera pasar por la nieve», cuentan los allegados: «Lo único que les dijeron fue que abriesen las ventanas y apagasen la calefacción». Ayer, a última hora de la noche, la M-410, una de las carreteras de acceso a la localidad, todavía continuaba cerrada al tráfico por la nevada. «Nos explicaron que los coches funerarios son muy bajos y no podían acceder por esas carreteras», prosiguen.

La dramática historia duró horas. Según ha podido saber este diario, el médico consiguió llegar a la vivienda a las tres de la tarde del domingo, auxiliado por agentes forestales, después de que sus compañeros le diesen el relevo. Antes no pudo hacerlo para que el centro de salud no se quedase sin atención. «Cuando llegó solo pudo certificar la muerte y dar apoyo psicológico a la viuda, que no paraba de llorar», denuncian, sintiéndose desamparados.