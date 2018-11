Sanidad El contagio de hepatitis C en el Gregorio Marañón fue por un fallo humano Un paciente que no sabía que tenía la enfermedad infectó al resto tras un error del personal sanitario

Un error humano desencadenó los cinco contagios de hepatitis C que se produjeron el pasado mes de mayo en el Hospital Gregorio Marañón tras someterse a un TAC con contraste. Fuentes del centro hospitalario informan de que es la única hipótesis con la que se trabaja ya en la investigación y detallan, además, que la infección llegó a producirse porque ese día, el 11 de mayo, un usuario que acudió al hospital tenía la enfermedad y no lo sabía.

Ese paciente se realizó la prueba y tras él siguieron otros en la misma sala, llegando a infectarse cinco personas porque algún profesional sanitario no siguió estrictamente el protocolo establecido. Lo que se desconoce hasta el momento es en qué fase ni quién condenó al resto de pacientes a contraer la grave enfermedad. Los cinco ya han iniciado el tratamiento con los últimos antivirales –con una eficacia en la eliminación del virus del 98% de casos– y serán indemnizados si ejercen sus derechos para interponer una reclamación patrimonial.

Según sostiene el Gregorio Marañón en el comunicado que hizo público el pasado jueves, dos usuarios que se hicieron el escáner aquel día acudieron meses más tarde a consulta, «transcurrido el periodo de incubación». Tras varias analíticas detectaron que tenían hepatitis C y desde ese momento el centro inició «una investigación epidemiológica exhaustiva que incluyó a todos los pacientes en posible riesgo».

Otras tres personas clínicamente asintomáticas dieron positivo. Éstas recibieron la llamada del hospital hace unos días para informarles de lo que había ocurrido.

Versión que no convence

La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C se va a reunir el lunes, a las 13 horas, con la dirección del Marañón porque no le cuadra la versión oficial. El presidente de la asociación, Damián Caballero, recalca que la enfermedad es asintomática y que muchas personas pueden tenerla sin saberlo durante más de una década. Para Caballero, el fallo pudo estar o en la vía, en la cánula del líquido de contraste o en la propia sustancia. «Vamos a ser muy exigentes y vamos a pedir que no rompan la cuerda por la parte más débil, los trabajadores», manifiesta.

El Defensor del Paciente va a poner en conocimiento de la Fiscalía el caso. Este viernes, día de fiesta en la capital, reinaba la calma en el Gregorio Marañón. La investigación se mantiene abierta para tratar de conocer las causas concretas en las que se produjo la transmisión. Mantienen que tienen implantados «todos los protocolos de seguridad necesarios y exigidos para la realización de este tipo de pruebas diagnósticas».