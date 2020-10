Confinamiento en Madrid Las restricciones en Madrid entrarán en vigor a las 22 horas sin sanciones hasta la ratificación judicial El gobierno de la Comunidad recurre ante la Audiencia Nacional porque consideran que es «una sustracción injustificada» que generará «caos»

Marta R. Domingo SEGUIR Madrid Actualizado: 02/10/2020 15:17h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Comunidad de Madrid acatará las restricciones impuestas por el Ministerio de Sanidad a pesar de que considera que las medidas invaden competencias autonómicas, no son proporcionales y podrían violar derechos fundamentales contemplados en la Constitución como el de libertad de movimientos. Por tanto, la orden ministerial entrará en vigor esta noche desde las 22 horas, aunque no se impondrán sanciones hasta que los tribunales no ratifiquen su validez. Se eliminan en las poblaciones de más de 100.000 habitantes las limitaciones por zonas básicas de salud, como estaban hasta ahora en 45 áreas de la región.

Así, las restricciones sanitarias entrarán en vigor en Madrid capital y en los municipios de Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz. En estos lugares se restringue la entrada y salida, salvo para actividades esenciales. La ocupación de las mesas en la hostelería tendrá un máximo de 6 personas. Estos establecimientos tendrán que cerrar a las 23 horas, con limitación de aforo al 50% y la barra cerrada.

Consideran que la orden es «nula»

Para tratar de tumbar la normativa, la Comunidad de Madrid presentó esta mañana su recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. En un escrito de 17 páginas, el Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso no no pide medidas cautelarísimas -para que la resolución judicial se efectúe en un plazo de 48 horas como máximo-pero sí solicita las medidas cautelares, lo que implica un plazo de 15 días para responder.

«La Comunidad es leal al resto de administraciones públicas y por eso vamos a dar cumplimiento a las normas a pesar de que entendemos que la orden es una», ha afirmado el consejero de Interior, Enrique López, que ha pedido disculpas a los madrileños por las molestias que ocasionarán las restricciones.

«Entendemos que se ha producido una invasión de competencias. Es una sustracción injustificada, sin amparo legal. Además, las medidas que se proponen provocan caos como consecuencia en la forma en que están redactadas y nos obligan a ponerlas en vigor hoy», ha valorado.

El consejero de Sanidad, Enrique López, considera que la normativa de las limitaciones de movilidad por zonas básicas de salud era más restrictivas que las del Ministerio. «Cuesta comprender que el gobierno se niegue a controlar la entrada en Barajas, Atocha y Estaciones», ha criticado también López, que hubiera preferido haber dado un periodo de adaptación hasta, al menos el lunes.